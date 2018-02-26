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Google
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Google
26.02.2018
POS-терминалы смогут принимать скидочные карты из Google Pay
20.02.2018
Google запустит новое платежное приложение
16.02.2018
Умный чат-бот от Google сможет отвечать на сообщения вместо вас
14.02.2018
В Google Chrome встроят блокировщик рекламы: известен принцип его работы
09.02.2018
Google Chrome будет отмечать HTTP-сайты как «небезопасные»
07.02.2018
От Google требуют запрета на рекламу ICO и криптовалют
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
02.02.2018
Прибыль материнской компании Google сократилась на треть
30.01.2018
Google купил часть бизнеса HTC по производству смартфонов
29.01.2018
Хакеры научились майнить криптовалюту через рекламу на YouTube
23.01.2018
Google запустит центр исследований искусственного интеллекта в Европе
12.01.2018
OK, Google: голосовому помощнику можно будет поручить покупки
09.01.2018
Android Pay и Google Wallet объединят в один платежный сервис
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
15.11.2017
Android Pay станет доступен еще в трех странах
14.11.2017
Миллионы пользователей загрузили из Google Play приложения с трояном
02.11.2017
ТОП-25 сайтов, популярных среди украинцев
02.11.2017
Мошенники воруют аккаунты популярной криптовалютной биржи
01.11.2017
Android Pay в Украине: компания Google официально презентовала сервис
23.10.2017
Google Pay стал доступен на смартфонах Android
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