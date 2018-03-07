Стремительное развитие технологий в мире привело к тому, что организации стремятся не только присутствовать в Интернете, но и наладить в сети свой процесс реализации товаров и услуг. Это, в свою очередь, дало толчок активному росту рынка e-commerce как во всем мире, так и в Украине.

Электронная коммерция — это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые операции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. К этому понятию относятся: электронный обмен информацией, электронное движение капитала, электронная торговля, электронные деньги, электронный маркетинг, электронный банкинг, электронные страховые услуги. Среди преимуществ можно назвать следующие: глобальный масштаб, сокращение издержек, улучшение цепочек поставок, круглосуточная доступность бизнеса, персонализация, быстрый вывод товара на рынок, низкая стоимость распространения цифровых продуктов.

В прошлом году в нашей стране был наконец-то принят закон, регулирующий эту отрасль. О том, как он повлиял на нее, а также о том, как торговцы налаживают процесс продаж в сети, какие сервисы и платежные системы являются незаменимой частью этого процесса - расскажут наши новости электронной коммерции.