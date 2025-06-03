Чому банки все частіше впроваджують Open Banking у моделі SaaS за допомогою хмарних технологій

В умовах швидкого розвитку фінансових технологій, банки по всьому світу активно впроваджують концепцію Open Banking. Однією з найбільш популярних моделей для реалізації цього процесу стає Software as a Service (SaaS), яка використовує хмарні технології. Розглянемо основні причини, чому банки обирають цю модель

Зниження витрат на інфраструктуру

Однією з ключових переваг впровадження Open Banking у моделі Software as a Service (SaaS) є значне зниження витрат на інфраструктуру. Традиційне впровадження фінансових технологій часто передбачає значні капіталовкладення в фізичну інфраструктуру, таку як сервери, мережеве обладнання та системи зберігання даних. У моделі SaaS банки можуть уникнути цих витрат, оскільки хмарні провайдери забезпечують необхідне обладнання та ресурси на основі підписки. Це дозволяє розподілити витрати на інфраструктуру на періодичні платежі, що значно полегшує фінансове планування.

Коли банки використовують власну інфраструктуру, їм доводиться витрачати значні ресурси на обслуговування та підтримку серверів, програмного забезпечення та мереж. Це включає витрати на IT-персонал, оновлення обладнання, забезпечення безпеки та управління даними. У моделі SaaS ці витрати значно зменшуються, оскільки хмарні провайдери беруть на себе обслуговування та оновлення систем, що дозволяє банкам зосередитися на своїх основних бізнес-процесах.

Модель SaaS дозволяє банкам адаптувати свої витрати відповідно до обсягів використання. Це означає, що банки можуть платити тільки за ті ресурси, які вони фактично використовують, що є особливо важливим у періоди зниження обсягів транзакцій. Ця гнучкість дозволяє банкам уникнути надмірних витрат на непотрібні ресурси.

Власні сервери потребують значних витрат на електроенергію для їх роботи та охолодження. Хмарні провайдери, як правило, мають оптимізовані центри обробки даних, які використовують енергію більш ефективно. Це дозволяє банкам знизити свої витрати на електроенергію, оскільки вони не несуть витрат на утримання власної інфраструктури.

Серед витрат, пов’язаних із традиційною інфраструктурою, також є витрати на впровадження нових технологій. У моделі SaaS банки отримують доступ до найновіших технологій без необхідності інвестувати в їх розробку або впровадження. Це дозволяє значно зменшити витрати на дослідження та розробки, оскільки хмарні провайдери постійно оновлюють свої рішення.

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Безпека

Безпека є критично важливим аспектом у фінансових технологіях, особливо в контексті Open Banking, де обмін фінансовою інформацією між банками та сторонніми постачальниками стає звичним явищем. Впровадження Open Banking у моделі Software as a Service (SaaS) пропонує ряд переваг щодо безпеки, які варто розглянути детальніше.

Хмарні провайдери, які пропонують SaaS-рішення, зазвичай дотримуються суворих міжнародних стандартів безпеки, таких як ISO 27001, PCI DSS та SOC 2. Ці сертифікації підтверджують, що провайдери мають належні системи управління безпекою інформації, що включає в себе політики, процедури та технологічні рішення для захисту даних.

Однією з основних технологій, що використовуються для забезпечення безпеки даних, є шифрування. Хмарні рішення в SaaS зазвичай пропонують шифрування даних як під час передачі (in transit), так і в стані спокою (at rest). Це означає, що навіть у разі несанкціонованого доступу до даних, вони залишаються недоступними без відповідного ключа шифрування.

Модель SaaS має суттєву перевагу завдяки своїй здатності забезпечувати найвищий рівень захисту від DDoS-атак, які останнім часом стали серйозною проблемою для інтернет-сервісів. Використовуючи потужні механізми безпеки та технології, розроблені для виявлення та запобігання атакам, хмарний сервіс гарантує надійний захист фінансових даних та безперервність роботи сервісів, що є критично важливим для банків і їхніх клієнтів у сучасному цифровому середовищі. Ця здатність не лише підвищує довіру до Open Banking, але й забезпечує стабільність та ефективність фінансових послуг в умовах зростаючих кіберзагроз.

Модель SaaS дозволяє впроваджувати потужні механізми управління доступом. Це включає в себе багатофакторну аутентифікацію (MFA), рольове управління доступом (RBAC) та регулярні перевірки прав доступу. Такі заходи забезпечують контроль над тим, хто має доступ до чутливої інформації, зменшуючи ризик внутрішніх загроз.

Хмарні провайдери зазвичай впроваджують рішення для моніторингу безпеки в реальному часі, що дозволяє виявляти аномалії та потенційні загрози. Регулярні аудити безпеки допомагають виявити вразливості та забезпечити їх усунення. Це дозволяє банкам бути впевненими у тому, що їхні системи відповідають найвищим стандартам безпеки.

У SaaS-моделі хмарні провайдери регулярно впроваджують оновлення безпеки без необхідності втручання з боку банків. Це означає, що банки завжди працюють з останніми версіями програмного забезпечення, яке містить виправлення для відомих вразливостей. Це значно знижує ризик експлуатації застарілих систем.

Хмарні рішення зазвичай включають автоматизовані механізми резервного копіювання та відновлення даних. Це дозволяє банкам швидко відновити свої системи у разі втрати даних через кібератаки, технічні збої або природні катастрофи. Наявність резервних копій також забезпечує додатковий рівень захисту.

Банки, які впроваджують Open Banking у моделі SaaS, можуть легше дотримуватися регуляторних вимог, пов’язаних із захистом даних. Хмарні провайдери часто мають досвід роботи з фінансовими установами та можуть допомогти забезпечити відповідність таким стандартам, як GDPR або PSD2.

Рішення Open Banking від UPC

Саме тому, все більше банків в Україні обирають рішення Open Banking від компанії UPC у моделі SaaS завдяки численним перевагам, які ця модель пропонує. Зниження витрат на інфраструктуру дозволяє фінансовим установам зосередитися на розвитку бізнесу, тоді як висока гнучкість і швидкість впровадження забезпечують адаптацію до змін у законодавстві та вимогах клієнтів.

Крім того, рішення UPC відповідають найвищим стандартам безпеки, включаючи шифрування даних та багатофакторну аутентифікацію, що підвищує довіру до Open Banking. Доступ до інноваційних технологій та підтримка регуляторних вимог, таких як директива PSD2, роблять ці рішення особливо привабливими для банків, що прагнуть підвищити свою конкурентоспроможність і забезпечити якісні фінансові послуги.

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