close-btn
PaySpaceMagazine

ФГВФО виставить на аукціон мегапул активів чотирьох банків

05.09.2025 18:30
Микола Деркач

Восьмого вересня у системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу мегапулу, сформованого з активів АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Банк Січ», що ліквідуються Фондом гарантування вкладів

ФГВФО виставить на аукціон мегапул активів чотирьох банків

ФГВФО Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що до складу лоту GL43N1127772 входять активи, об’єднані за міжгалузевим принципом: боржники провадять діяльність у різних галузях економіки (оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування).

Виставлений на аукціон мегапул складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання.

Активи, включені до міжгалузевого мегапулу, раніше вже виставлялися на продаж – як на індивідуальні торги, так і в складі пулів, однак не знайшли своїх покупців. Попередній аукціон з продажу цього мегапулу також не відбувся через відсутність учасників.

Цікаве по темі: Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено об’єкти нерухомості, земельні ділянки, майнові права, обладнання, транспорт, товари, частку в статутному капіталі одного із боржників та фінансову поруку. Зокрема, серед застави:

  • п’ятикімнатна квартира площею 238,5 м² в центрі Києва неподалік Майдану Незалежності;
  • домоволодіння із вбудованими на першому поверсі житлового будинку приміщеннями магазину-кафе загальною площею 106,8 м² та земельна ділянка площею 0,06 із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку у Мукачівському районі, що на Закарпатті (домоволодіння на етапі незавершеного будівництва, готовністю 90%);
  • дві двокімнатні квартири площею майже 49 м² кожна та одна трикімнатна квартира площею 65,8 м², розташовані в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
  • нежитлове приміщення майстерні, площею понад 1,5 тис. м², та інші об’єкти нерухомості у населених пунктах Широківського району на Дніпропетровщині, зокрема склад загальною площею 1513,4 м², комплекс з цегляним гаражем площею 564,1 м², цегляною коморою площею 36,0 м² і три будівлі свинарника загальною площею 804,0 м², 574,2 м² та 1492,5 м² тощо.

«Звертаємо увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку», — пояснили у ФГВФО.

Початкова ціна лоту – 109,38 млн грн.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Також покупцями не можуть бути позичальники та поручителі за виставленими на продаж договорами.

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах – за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду тут.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Банк Січ».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніProzorro
google news
Новини по темі
Катерина Рожкова: шлях реформаторки банківського сектору та скандал, що згадують і сьогодні 05.09.2025

Катерина Рожкова: шлях реформаторки банківського сектору та скандал, що згадують і сьогодні
ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків 01.09.2025

ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків
Вперше за 13 років банки завезли більше євро, ніж доларів 26.08.2025

Вперше за 13 років банки завезли більше євро, ніж доларів
Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО 24.08.2025

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО
Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот 22.08.2025

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот
Fintech Farm Дмитра Дубілета запустила необанк в Узбекистані 22.08.2025

Fintech Farm Дмитра Дубілета запустила необанк в Узбекистані
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  20:40

Названо стартапи, які перемогли в Glovo Startup Lab 3.0

 Сьогодні  20:00

Велика українська торговельна мережа збанкрутувала

 Сьогодні  19:20

2 крипти, якими не варто торгувати цими вихідними

 Сьогодні  18:30

ФГВФО виставить на аукціон мегапул активів чотирьох банків

 Сьогодні  17:30

Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії

 Сьогодні  15:30

Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

 Сьогодні  14:30

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.