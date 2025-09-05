ФГВФО виставить на аукціон мегапул активів чотирьох банків

Восьмого вересня у системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу мегапулу, сформованого з активів АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Банк Січ», що ліквідуються Фондом гарантування вкладів

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що до складу лоту GL43N1127772 входять активи, об’єднані за міжгалузевим принципом: боржники провадять діяльність у різних галузях економіки (оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування).

Виставлений на аукціон мегапул складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання.

Активи, включені до міжгалузевого мегапулу, раніше вже виставлялися на продаж – як на індивідуальні торги, так і в складі пулів, однак не знайшли своїх покупців. Попередній аукціон з продажу цього мегапулу також не відбувся через відсутність учасників.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено об’єкти нерухомості, земельні ділянки, майнові права, обладнання, транспорт, товари, частку в статутному капіталі одного із боржників та фінансову поруку. Зокрема, серед застави:

п’ятикімнатна квартира площею 238,5 м² в центрі Києва неподалік Майдану Незалежності;

домоволодіння із вбудованими на першому поверсі житлового будинку приміщеннями магазину-кафе загальною площею 106,8 м² та земельна ділянка площею 0,06 із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку у Мукачівському районі, що на Закарпатті (домоволодіння на етапі незавершеного будівництва, готовністю 90%);

дві двокімнатні квартири площею майже 49 м² кожна та одна трикімнатна квартира площею 65,8 м², розташовані в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

нежитлове приміщення майстерні, площею понад 1,5 тис. м², та інші об’єкти нерухомості у населених пунктах Широківського району на Дніпропетровщині, зокрема склад загальною площею 1513,4 м², комплекс з цегляним гаражем площею 564,1 м², цегляною коморою площею 36,0 м² і три будівлі свинарника загальною площею 804,0 м², 574,2 м² та 1492,5 м² тощо.

«Звертаємо увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку», — пояснили у ФГВФО.

Початкова ціна лоту – 109,38 млн грн.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Також покупцями не можуть бути позичальники та поручителі за виставленими на продаж договорами.

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах – за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду тут.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Банк Січ».

