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ЄЦБ знову знизив відсоткові ставки: на що це вплине

13.09.2024 13:40
Дарія Шуть
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення про зниження усіх трьох ключових відсоткових ставок

ЄЦБ знову знизив відсоткові ставки: на що це вплине

Фото: freepik.com

На основі оновленої оцінки щодо інфляційних перспектив, динаміки базової інфляції та потужності трансмісії монетарної політики ЄЦБ визнав доцільним ще більше пом’якшити обмеження монетарної політики.

Так, за підсумками засідання європейський регулятор знизив ставку за депозитами на 0,25% — до рівня 3,5%. Відповідне рішення збіглось з очікуванням аналітиків.

Водночас базова процентна ставка опустилася до рівня 3,65%, а маржинальна кредитна ставка тепер становить 3,9%. Зазначені зміни наберуть чинності 18 вересня, йдеться в пресрелізі ЄЦБ. До цього регулятор 6 червня вперше за пʼять років знизив усі три процентні ставки на 0,25%.

Читайте також: Як змінились ставки за депозитами для українців у банках — НБУ

Рішення про зниження ставок у вересні ЄЦБ ухвалив внаслідок сповільнення темпів інфляції. У серпні споживча інфляція в єврозоні становила 2,2%. Однак базова інфляція, як і в США, зберігається на рівні 2,8%. Очікується, що інфляція знову зросте в другій половині цього року, частково через те, що попередні різкі падіння цін на енергоносії випадуть із річних показників.

За прогнозом ЄЦБ, зростання споживчих цін повернеться до цільового рівня у 2% наприкінці 2025 року.

Рівень ставок впливає на всі сфери економіки. Зокрема, ключова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення.

Для боротьби з інфляцією багатьом центробанкам світу довелося рекордно підвищити ключові ставки, під які вони видають кредити банкам і тим самим регулюють надходження грошей в економіку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) традиційно підбив підсумки місяця. У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанківських установ залишили ринок.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 963 станом на 31 липня 2024 року до 946 станом на 31 серпня 2024 року. Водночас кількість банків залишилася незмінною і становить 62.

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Рубрики: БанкиГрошіЄвропаКредитуванняСвітНовини
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