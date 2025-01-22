Програму Національний кешбек закликали змінити: подробиці

Понад два десятки бізнес асоціацій з різних регіонів України, які об’єднують малий та середній бізнес, звернулися до влади із закликом переглянути Програму «Національний кешбек»

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної платформи МСБ.

Зазначається, що нещодавно Міністерство економіки опублікувало дані про вплив Програми «Національний кешбек» на економіку країни. Відповідно до розрахунків — реалізація проєкту забезпечила у 2024 році зростання ВВП на 0,001%, по суті — у межах статистичної похибки. У той же час Програма суттєво спотворює конкуренцію, надає перевагу торговим мережам, не поширюючись на малих та мікро підприємців.

Відповідно до практичного досвіду застосування підприємцями Програми у 2024 році, вона має такі ключові недоліки, які не дозволяють повноцінно застосувати її потенціал:

Висока зарегульованість та відносна важкість процедур, зокрема окремі та різноманітні вимоги щодо виробників, товарів, продавців, споживачів та напрямів витрачання кешбеку.

Зазначене потребує високого рівня підготовки всіх елементів/етапів запровадження програми та значної комунікації з громадянами. Так, майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку Дія.

Програмою взагалі не охоплено «нецифрових» громадян України (не всі мають відповідні девайси або бажають встановлювати Дію/можуть з нею працювати). З Програми виключено у якості продавців всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та звітності (відповідні зміни до підпункту 3 пункту 11 базової Постанови № 952 внесено рішенням Уряду від 22.11.2024 року № 1330). Тобто на продуктові ринки або святкові ярмарки програма також не поширюється.

У більшості випадків програма діє через великі та середні торговельні мережі, викривлюючи умови конкуренції на роздрібному ринку, де такі мережі вже мають превалюючу ринкову силу.

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Спрощена система оподаткування та звітності

Серед основних умов для учасників Програми зазначено «не перебування на спрощеній системі оподаткування».

«Незрозумілим є намагання Мінекономіки дискримінувати спрощену систему оподаткування та звітності, адже по податкових показниках спрощена система у більшості випадків перевершує загальну систему за сплатою податків», — йдеться у повідомленні.

Бізнес асоціації наголосили, що дискримінація спрощенки — є контрпродуктивною. Це шкідливо для конкуренції, умов ведення бізнесу та економіки у цілому.

Недоліки, які важливо усунути

Відповідно до проведеного аналізу програми «Національний кешбек» фахівцями бізнес асоціацій визначено низку недоліків, які важливо усунути для її повноцінної реалізації:

Найбільш критичним недоліком, який перетворює програму на інструмент дискримінації одних суб’єктів господарювання по відношенню до інших, у тому числі заборона користуватись програмою у якості продавців підприємцям на спрощеній системі оподаткування.

Ця заборона спотворює конкуренцію, надає ще більшу ринкову силу торговим мережам, шкодить виробникам які реалізують продукцію зокрема і через підприємців на ССО та пригнічує розвиток малого та мікробізнесу. Саме тому, вкрай необхідним є повернення у програму підприємців на спрощеній системі оподаткування, які користуються РРО/ПРРО та мають бажання дотримуватись всіх її умов.

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Реалізація товарів виключно з спеціальним штрих кодом, через РРО/ПРРО, з відповідного Переліку категорій товарів українського виробництва – унеможливить існування так званих «сірих схем» та сприятиме детінізації торгівлі і посиленню конкуренції, що позитивно вплине на відновлення та розвиток економіки. Доцільним є переглянути у бік збільшення максимальну суму кешбеку на картку, яку можна отримати (наприклад, 6 000 грн замість 3 000 грн на місяць), що дозволить залучити більше українців. Необхідно забезпечити більш широке розповсюдження детальної інформації про програму, включно з інструкцією як оформити та активувати відповідну банківську карту (згідно опитування Центру Разумкова — 40% громадян не беруть участь в програмі через відсутність детальної інформації про неї).

«Український бізнес закликає Президента та Кабінет міністрів врахувати пропозиції підприємців та усунути викривлення конкуренції, поширити Програму і на малий/мікро бізнес», — додали бізнес асоціації.

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