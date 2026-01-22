close-btn
Сервіс Liki24 повертається на польський ринок

22.01.2026 17:40
Ольга Деркач

Сервіс доставки ліків Liki24 оголосив про повернення на ринок Польщі через чотири роки після закриття платформи liki24.pl

Фото: freepik.com

Про це повідомив CEO компанії Антон Авринський у LinkedIn.

Перший запуск Liki24 у Польщі відбувся у 2020 році та став для компанії першим досвідом міжнародної експансії. Однак у 2022-му Liki24.pl закрили. За словами Авринського, на старті команда припустилася низки помилок — зокрема в інфраструктурі та наймі — і проєкт не спрацював так, як очікували.

«Перший запуск відбувся у 2020-му. Це був наш перший досвід виходу на інші ринки. Тоді я навіть сам робив перші доставки у Варшаві», — згадав Авринський.

Тепер компанія повертається до Польщі в іншому форматі. Авринський зазначив, що Liki24 заходить на ринок як глобальна платформа з досвідом роботи в кількох європейських країнах та сотнями партнерів у ЄС, а запуск у країні «перебудували з нуля».

Цікаве по темі: Український бренд одягу вийшов на ринок Великої Британії

«Зараз історія інша. Це більше не стартап з України, який намагається скопіювати те, що спрацювало вдома. Ми виросли… Я вже не роблю доставки сам, але досі пам’ятаю ті перші дні у Варшаві. Було непросто, але саме вони підштовхнули нас до того рівня, на якому ми зараз», — написав Авринський.

Нагадаємо, що у 2025 році Нова пошта припинила роботу шести відділень у Польщі. Ще три точки обслуговування були закриті раніше — у 2023–2024 роках. У компанії зазначають, що закриття окремих відділень є частиною процесу коригування мережі в Польщі. Такий підхід, за словами представників Нової пошти, дає змогу сформувати систему відділень і альтернативних сервісних точок, яка краще відповідає реальним потребам клієнтів.

Раніше ми писали, що OpenAI придбала стартап у сфері медичних технологій Torch. За словами джерела, обізнаного з угодою, вартість компанії оцінили у $60 млн. Зазначається, що Torch працювала над створенням «уніфікованої медичної пам’яті» для штучного інтелекту.

