Сервіс Liki24 повертається на польський ринок

Сервіс доставки ліків Liki24 оголосив про повернення на ринок Польщі через чотири роки після закриття платформи liki24.pl

Про це повідомив CEO компанії Антон Авринський у LinkedIn.

Перший запуск Liki24 у Польщі відбувся у 2020 році та став для компанії першим досвідом міжнародної експансії. Однак у 2022-му Liki24.pl закрили. За словами Авринського, на старті команда припустилася низки помилок — зокрема в інфраструктурі та наймі — і проєкт не спрацював так, як очікували.

«Перший запуск відбувся у 2020-му. Це був наш перший досвід виходу на інші ринки. Тоді я навіть сам робив перші доставки у Варшаві», — згадав Авринський.

Тепер компанія повертається до Польщі в іншому форматі. Авринський зазначив, що Liki24 заходить на ринок як глобальна платформа з досвідом роботи в кількох європейських країнах та сотнями партнерів у ЄС, а запуск у країні «перебудували з нуля».

Цікаве по темі: Український бренд одягу вийшов на ринок Великої Британії

«Зараз історія інша. Це більше не стартап з України, який намагається скопіювати те, що спрацювало вдома. Ми виросли… Я вже не роблю доставки сам, але досі пам’ятаю ті перші дні у Варшаві. Було непросто, але саме вони підштовхнули нас до того рівня, на якому ми зараз», — написав Авринський.

