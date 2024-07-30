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Tet продовжив безплатний доступ до хмарних ресурсів для українського бізнесу

30.07.2024 11:20
Дарія Шуть
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Латвійський оператор центрів обробки даних і постачальник хмарних сервісів Tet нагадав про дію спеціальної пропозиції для компаній, які працюють в Україні

Tet продовжив безплатний доступ до хмарних ресурсів для українського бізнесу

Фото: freepik.com

Програма передбачає безплатну міграцію і користування ресурсами хмарної платформи Tet Cloud протягом трьох місяців.

Наразі все більше українських бізнесів і організацій надають перевагу хмарним сховищам як основному місцю зберігання критичних даних і розгортання бізнес-процесів. Це насамперед пов’язано з високими ризиками, яких щодня зазнають фізичні сервери, розташовані в Україні.

Пропозиція від Tet Cloud дає можливість заощадити приблизно 300 євро щомісяця для малих компаній та 800 євро і більше для великих організацій на користування кастомізованою хмарною платформою із цілодобовою підтримкою.

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Перейти з фізичних серверів у хмару можна, залишивши запит за посиланням. Клієнти Tet, які переходять до хмарного середовища, можуть скористатися всіма перевагами наданих послуг безплатно протягом 90 днів, а після цього — укласти контракт.

Протягом дії програми, запущеної на початку повномасштабного вторгнення, клієнтська база Tet Cloud в Україні зросла на 20%. Пропозицією скористалися українські компанії, які працюють у таких індустріях, як електронна комерція, фінансові технології, логістика, ритейл, виробництво тощо. Найбільш популярні серед них сервіси Tet — реплікація віртуальних машин і зберігання резервних копій за кордоном.

Також із березня цього року клієнтам платформи Tet Cloud доступна контейнеризація як послуга (CaaS). Цей сервіс спрощує створення та підтримку користувачами власної інфраструктури контейнеризації. Технологічне рішення Kubernetes дозволяє розробляти, розгортати та підтримувати мікросервісні програми, а також забезпечувати їхню стабільну роботу в умовах щоразу більших обсягів даних і кількості користувачів.

Нагадаємо, Міністерство економіки України запустило онлайн-платформу, на якій бізнес може залишати відгуки про взаємодію з державою. Наразі доступ є до бета-версії сервісу «Пульс», де бізнеси можуть оцінити 22 держоргана.

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Рубрики: ЄвропаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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