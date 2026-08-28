Укртелеком може вийти на ринок мобільного зв’язку

На українському ринку мобільного зв’язку може з’явитися ще один гравець. Укртелеком готується запустити віртуального мобільного оператора U Mobile, який працюватиме за моделлю MVNO
Особливість такої моделі полягає в тому, що компанії не потрібно будувати власну мережу базових станцій. Віртуальний оператор використовує інфраструктуру іншого мобільного оператора, але самостійно формує тарифи, обслуговує абонентів і розвиває власний бренд.
Одним із головних напрямів нового сервісу має стати об’єднання мобільного зв’язку з фіксованим інтернетом Укртелекому. Компанія планує поєднати доступ до оптичної мережі GPON та мобільні послуги в єдині пакети для приватних користувачів.
Фактично йдеться про модель Fixed Mobile Convergence, або FMC, коли клієнт отримує домашній інтернет і мобільний зв’язок у межах однієї пропозиції.
Що запропонує U Mobile
Для мобільного напрямку готується тарифна лінійка під назвою «Сімка». За попередньою інформацією, пакети передбачатимуть 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету залежно від обраного тарифу.
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До них також входитимуть 500 хвилин для дзвінків на українські номери та 15 SMS.
Однією з помітних відмінностей U Mobile може стати принцип розрахункового періоду. Замість поширеної серед великих мобільних операторів моделі оплати за 28 днів новий сервіс планує використовувати календарний місяць — від першого до останнього числа.
Для нових абонентів передбачений і перехідний механізм «Легкий старт». Якщо користувач підключить та оплатить тариф посеред місяця, до першого числа наступного місяця послуги надаватимуться без додаткової оплати. Після цього почнеться стандартний календарний розрахунковий період.
U Mobile також планує стимулювати ідентифікацію абонентів та перенесення номерів від інших операторів. За ідентифікацію номера або його перенесення через систему MNP заявлена знижка 15%.
Ще 5% знижки користувачі зможуть отримати за промокодом.
Вихід Укртелекому в мобільний сегмент може посилити конкуренцію насамперед у пакетах, які об’єднують домашній інтернет і мобільний зв’язок. Для компанії це можливість доповнити наявну базу користувачів фіксованого інтернету новою послугою, а для абонентів — отримати кілька телеком-сервісів в одному пакеті та з єдиною моделлю оплати.
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Джерело: MZU.