Як українському бізнесу працювати з міжнародними закупівлями 

Анна Нечаєва

CEO ТК-Домашній Текстиль

Зараз українська економіка потребує нових можливостей та ринків збуту. За даними уряду, кількісні обсяги експорту зростають із кожним роком. З такою тенденцією міжнародні тендери стають потужним інструментом для розвитку бізнесу. Тож хочу поділитися, як працювати з міжнародними закупівлями, які нюанси врахувати та яких результатів очікувати.

У чому специфіка міжнародних тендерів

Ми в ТК-Домашній Текстиль працюємо з міжнародними контрактами з 2014 року і вже напрацювали певний механізм роботи з цим інструментом. Хоча кожен тендер може відрізнятися за умовами, термінами і зобовʼязаннями сторін.

Отже, система закупівель міжнародних організацій має свої особливості. Одна із ключових платформ — це Глобальний ринок ООН (UNGM), де усі агенції публікують свої запити щодо закупівель, а компанії можуть відстежувати тендерні оголошення.

Однак робота з глобальними структурами вимагає ґрунтовної підготовки та серйозних ресурсів. Насамперед, вся документація та комунікація ведеться англійською мовою, а це потребує відповідної мовної компетенції від команди. Також для кожної пропозиції необхідний чималий обсяг документів, що детально представляють компанію та її діяльність. До того ж, кожна програма і кожна тендерна пропозиція можуть містити свої умови і перелік даних від компанії.

Ще одна особливість — це жорсткі технічні вимоги до якості та специфікацій продукції. Тож будьте готовими надати якомога детальнішу інформацію про свої товари та виробничі потужності. Ну і важливо враховувати, що процес від подачі пропозицій до укладення контракту може тривати до 10 місяців. А потім ще може знадобитися додатковий час від моменту підписання контракту до отримання першої оплати. Тож необхідно подбати про достатні фінансові ресурси на цей період.

Переваги співпраці з міжнародними організаціями

Попри складнощі, переваги співпраці з міжнародними замовниками суттєві. Насамперед, валютні контракти захищають бізнес від коливань курсу, а це особливо важливо в умовах економічної нестабільності. До того ж, масштабні замовлення на сотні тисяч одиниць продукції дозволяють максимально завантажити виробничі потужності та оптимізувати витрати.

Проте участь у міжнародних тендерах — це не лише про контракти та прибутки. Це стратегічна інвестиція у репутацію та бренд компанії.

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Перш за все, сам факт перемоги в міжнародному тендері є потужним сигналом про високу якість продукції та надійність компанії. Це автоматично підвищує довіру до бренду як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Коли ваша продукція проходить суворий відбір та відповідає міжнародним стандартам, це стає своєрідним “знаком якості” для потенційних партнерів та клієнтів.

Співпраця з міжнародними організаціями також підвищує міжнародну видимість компанії, зміцнює її позиції на ринку та будує репутацію бренду. У нашому випадку, на наші виробництва приїжджали з візитами високопосадовці США та ООН, це привернуло додаткову увагу громадськості та посилило нашу впізнаваність.

Крім того, такі проєкти зміцнюють позиції компанії на ринку, бо стимулюють розширення асортименту продукції та розвиток додаткових компетенцій. Усе тому, що часто умови контракту передбачають вихід за звичні рамки. Наприклад, пошиття одиниць, які ви раніше не виготовляли (у нашому випадку це був дитячий одяг).

Кейс: виробництво дитячих зимових наборів

У 2022-2023 ми співпрацювали з міжнародною організацією у рамках гуманітарного проєкту з виготовлення дитячого одягу для мешканців наближених від фронту регіонів.

Окрім вигоди, яку передбачали умови контракту, ми отримали і важливу додаткову цінність. У тому числі:

Розширення виробничих можливостей: за короткий термін налагодили випуск нових видів продукції, зокрема дитячого одягу та взуття. Створення робочих місць: проєкт дозволив працевлаштувати сотні українців, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Підвищення експертизи: команда набула цінного досвіду роботи за міжнародними стандартами в стислі терміни та в складних умовах. Міжнародне визнання: успішна реалізація проєкту привернула увагу міжнародних організацій та відкрила перспективи для подальшої співпраці. Економічний вплив: виконання контракту сприяло надходженню додаткових коштів в країну та підтримці державного бюджету через сплату податків. Соціальний внесок: виготовлені набори були частиною масштабної гуманітарної місії.

Тож участь у міжнародних закупівлях може стати каталізатором розвитку для українських підприємств, одночасно сприяючи вирішенню важливих соціальних завдань.

Ключі до успіху в міжнародних тендерах

Для досягнення успіху в міжнародних тендерах критично важливо ретельно вивчати всю тендерну документацію та вимоги. Необхідно бути готовим до тривалого періоду без зворотного зв’язку та вміти гнучко адаптуватися до можливих змін специфікацій від замовників.

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Важливо заздалегідь планувати резерви виробничих потужностей для виконання масштабних замовлень та забезпечувати достатнє фінансування для роботи з довгостроковими контрактами. Старанна підготовка та налагодження ефективних процесів є запорукою успішного виконання міжнародних проєктів.

Робота з міжнародними закупівлями — це непростий, але надзвичайно перспективний шлях, який відкриває нові горизонти для розвитку та зростання.

Це також можливість гідно представити Україну, створити робочі місця та підтримати економіку країни в критичний час. Разом ми зможемо не лише вистояти у важкі часи, але й закласти міцний фундамент для подальшого процвітання української економіки.

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