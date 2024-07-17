Заснований українцем GitLab розглядає можливість продажу

GitLab, американський постачальник хмарних інструментів для розробки програмного забезпечення, заснований українцем Дмитром Запорожцем та серед інвесторів якого є материнська компанія Google Alphabet, розглядає можливість продажу

GitLab, ринкова вартість якої становить близько $8 млрд, працює з інвестиційними банкірами над процесом продажу, який привернув інтерес з боку конкурентів, в тому числі компанії Datadog. Ринкова вартість Datadog становить $44 млрд, компанія пропонує програмне забезпечення, яке дозволяє працівникам технологічних компаній співпрацювати та вимірювати свою продуктивність за допомогою хмарних технологій.

До укладення угоди ще кілька тижнів, і поки що немає впевненості, що угода буде укладена, заявили джерела, побажавши залишитися анонімними, оскільки це питання є конфіденційним. Alphabet через свій венчурний підрозділ володіє 22,2% у GitLab.

Платформа GitLab дозволяє командам розробників, операторів та безпеки розробляти та керувати програмним забезпеченням за допомогою єдиного інструменту. Згідно з інформацією на сайті компанії, вона має понад 30 млн зареєстрованих користувачів і використовується більш ніж половиною компаній зі списку Fortune 100.

Акції GitLab, які торгуються в Нью-Йорку з моменту їх первинного публічного розміщення в 2021 році, впали на 16% в цьому році.

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Хоча компанія повідомила про значне зростання доходів у річному обчисленні на 33% до $169,2 млн і вперше в історії отримала позитивний грошовий потік в останньому кварталі, вона визнала, що стикається з перешкодами в ціноутворенні своїх пропозицій.

Генеральний директор і співзасновник GitLab Сід Сіджбрандій, який контролює 45,51% голосуючих акцій, заявив минулого місяця під час щоквартального телефонного дзвінка про прибутки компанії, що він вдруге пройде лікування від остеосаркоми, форми раку, після того, як він також лікувався від неї в минулому році. Він додав, що працює над повним одужанням і продовжить виконувати свої обов’язки.

Укладання угод в технологічному секторі набирає обертів, оскільки досягнення в області штучного інтелекту (ШІ) і хмарних обчислень підштовхують компанії до розширення своїх пропозицій. Наразі Alphabet веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz приблизно за $23 млрд після того, як раніше вивчила пропозицію про придбання компанії HubSpot, що займається розробкою маркетингового програмного забезпечення.

За даними Dealogic, у першій половині 2024 року на технологічний сектор припала найбільша частка угод зі злиття та поглинання, яка зросла більш ніж на 42% у річному обчисленні до $327,2 млрд у всьому світі.

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За матеріалами: Reuters.