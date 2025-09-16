Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації

Материнська компанія Google — Alphabet — 15 вересня вперше досягла ринкової капіталізації у $3 трлн, цьому посприяли новий сплеск оптимізму навколо штучного інтелекту (ШІ) та сприятливі антимонопольні рішенням суду

Акції класу А зросли на 3,8% до $250, а акції класу C піднялися на 3,7% до $250,4 — обидві категорії встановили рекордні максимуми.

З початку року цінні папери компанії вже додали понад 32%, ставши найуспішнішими серед так званої «Великої сімки» технологічних компаній та випередивши індекс S&P 500, який зріс на 12,5%.

Таким чином, Alphabet приєдналася до інших техногігантів — Apple та Microsoft, які вже досягали $3 трлн ринкової вартості. А лідером залишається виробник чипів для ШІ Nvidia (NVDA.O) з капіталізацією $4,25 трлн.

Останнім часом акції технологічних компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, підштовхнули головні індекси Wall Street до нових рекордів на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США цього тижня знизить облікову ставку.

За словами Кім Форрест, директора з інвестицій компанії Bokeh Capital Partners, саме технологічні акції стали рушієм останнього ралі: «Жоден інший сектор за останні півтора-два роки не викликав у інвесторів такої хвилі захоплення».

Цікаве по темі: Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail

Надійні позиції Alphabet

Підсектор комунікаційних послуг, у який входить Alphabet, зріс більш ніж на 26% від початку року — це найкращий результат серед 11 основних секторів ринку. На другому місці опинилися інформаційні технології.

Додатковий поштовх настроям інвесторів дало рішення американського суду на початку місяця, яке дозволило Alphabet зберегти контроль над браузером Chrome та мобільною ОС Android. Це стало важливим моментом для компанії, адже її домінування у сфері пошуку та мобільних платформ давно привертає увагу регуляторів.

Хоча компанія тепер мусить ділитися певними даними, що може допомогти конкурентам у рекламному бізнесі, відсутність вимоги відчужувати Chrome або Android зняла серйозні ризики для інвесторів.

У липні хмарний підрозділ Alphabet зафіксував зростання виторгу на майже 32% у другому кварталі, перевищивши очікування завдяки інвестиціям у власні чипи та модель штучного інтелекту Gemini.

«Alphabet досі дуже залежить від пошуку, але з розвитком YouTube, Waymo та інших напрямів інвестори починають бачити потенціал у тому, що це вже не лише пошукова компанія, а бізнес із набагато ширшими можливостями», — зазначив головний стратег Stock Trader Network Денніс Дік.

За даними LSEG, Alphabet торгується з коефіцієнтом близько 23 від прогнозного прибутку — це найнижчий показник серед «Великої сімки» і лише трохи вище від її середнього значення за останні п’ять років (22). Такий рівень оцінки робить Alphabet привабливішою для інвесторів порівняно з іншими техногігантами.

