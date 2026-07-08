НБУ відкликав ліцензії у двох небанків

6 липня Нацбанк України ухвалив рішення про відкликання ліцензій у двох фінансових компаній. Причиною стали порушення вимог законодавства та пруденційних нормативів

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, НБУ відкликав у ТОВ «СЕНТ ПРО» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Підставою для ухвалення рішення стало повторне порушення ТОВ «СЕНТ ПРО» обов’язкових для виконання пруденційних вимог щодо нормативного значення левериджу, визначених у Положенні про пруденційні вимоги до фінансових компаній. Це також є повторним порушенням вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

У такому випадку регулятор відповідно до пункту 6 частини першої статті 50 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» приймає рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою.

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Також НБУ відкликав у ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

У перший день позапланової інспекційної перевірки Національний банк установив факт відсутності ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 50 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» у такому випадку регулятор приймає рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання такого акта на адресу електронної пошти ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1».

ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» з 6 липня 2026 року не має права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (у тому числі укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання фінансових послуг, та/або збільшувати розмір зобов’язань за укладеними договорами з надання фінансових послуг).

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 липня 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що Національний банк продовжує посилювати нагляд за небанківським фінансовим ринком. Недотримання пруденційних нормативів, вимог законодавства або неможливість підтвердити фактичне місцезнаходження фінансової компанії можуть стати підставою для відкликання ліцензії та припинення права надавати фінансові послуги.

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