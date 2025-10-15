НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Мотор Файнанс» (ЄДРПОУ 43580554) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною

Так, 28 липня 2025 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ «Мотор Файнанс» небездоганною з огляду на подання установою до Національному банку недостовірної інформації про те, що керівник ТОВ «Мотор Файнанс» не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

Цікаве по темі: НБУ змінює вимоги до резервів банків

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії в ТОВ «Мотор Файнанс» ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 13 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною — 791. Кількість банків також залишилася без змін — 60. Зазначається, що впродовж вересня було погоджено зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025. Як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за вересень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії?

Крім того, НБУ ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»). Поглиблений аналіз підтвердив: ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки.

Джерело: НБУ.