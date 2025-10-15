close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії

15.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Мотор Файнанс» (ЄДРПОУ 43580554) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії

Фото: bank.gov.ua

Так, 28 липня 2025 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ «Мотор Файнанс» небездоганною з огляду на подання установою до Національному банку недостовірної інформації про те, що керівник ТОВ «Мотор Файнанс» не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

Цікаве по темі: НБУ змінює вимоги до резервів банків

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії в ТОВ «Мотор Файнанс» ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 13 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною — 791. Кількість банків також залишилася без змін — 60. Зазначається, що впродовж вересня було погоджено зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025. Як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за вересень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії?

Крім того, НБУ ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»). Поглиблений аналіз підтвердив: ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ

НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

НБУ оштрафував фінкомпанію майже на ₴14,5 млн

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ змінює вимоги до резервів банків 14.10.2025

НБУ змінює вимоги до резервів банків
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ 14.10.2025

Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ
Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ 11.10.2025

Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ
НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group» 10.10.2025

НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»
НБУ відкликав ліцензію у ломбарду 09.10.2025

НБУ відкликав ліцензію у ломбарду
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  15:40

Нова пошта призначила нового CEO

 Сьогодні  15:00

Біткоїн може ще раз впасти перед новим максимумом — Пітер Брандт

 Сьогодні  14:20

Названо найкращу країну ЄС для цифрових кочівників

 Сьогодні  12:30

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

 Сьогодні  11:20

ЄБРР надасть «Нафтогазу» додаткові €500 млн

 Сьогодні  10:10

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії

 14.10.2025  20:40

Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.