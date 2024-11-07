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НБУ змінив обсяг ліцензій 10 небанкам

07.11.2024 9:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) за ініціативою заявників надав погодження на зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії десяти небанківським фінансовим установам

НБУ змінив обсяг ліцензії 10 небанкам

НБУ змінив обсяг ліцензії 10 небанкам Фото: bank.gov.ua

Обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії звужено: 

  • ТОВ «Перфект Фінанс» (ЄДРПОУ 43160541), ТОВ «Траст Пей Сістем» (ЄДРПОУ 40719203), ТОВ «ФК «Дельта + Фінанс» (ЄДРПОУ 43178433), ТОВ «ФК «Фастпей» (ЄДРПОУ 43520913), ТОВ «Сучасний Факторинг» (ЄДРПОУ 35310044) — виключено з ліцензій цих компаній таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Інновація Компані» (ЄДРПОУ 43564077), ТОВ «ФК «Добробут-Капітал» (ЄДРПОУ 43041637) — виключено з ліцензій фінансову послугу факторингу;
  • ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» (ЄДРПОУ 35442539) — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як надання гарантій;
  • ТОВ «Зубр Капітал» (ЄДРПОУ 42885898) — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як фінансовий лізинг, надання гарантій;
  • ТОВ «Міжрегіональна Інвестиційно-Лізингова Компанія» (ЄДРПОУ 33052039) — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як фінансовий лізинг, факторинг.

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Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати такі фінансові послуги: 

  • ТОВ «Перфект Фінанс», ТОВ «Траст Пей Сістем», ТОВ «ФК «Дельта + Фінанс», ТОВ «ФК «Фастпей», ТОВ «Сучасний Факторинг», ТОВ «Зубр Капітал» — надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг;
  • ТОВ «Міжрегіональна Інвестиційно-Лізингова Компанія», ТОВ «Інновація Компані» — надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «ФК «Добробут-Капітал» — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 05 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ створив окрему сторінку про е-гривню. В Нацбанку зазначили, що наразі досліджують цифрові валюти центральних банків та працюють над створенням власної цифрової форми нацвалюти – е-гривні, яка стане першою CBDC (цифрова валюта центральних банків) в Україні.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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