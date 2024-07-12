Скільки благодійних організацій не подають фінзвітність — Опендатабот

Понад 22 тисячі благодійних організацій (БО), попри вимоги закону, не подали свою фінансову звітність за 2023 рік до Держстату

22 417 благодійних організацій не подали до держстату фінзвітність за минулий рік. Це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні. Загалом торік офіційно діяли 29 685 БО.

Варто зауважити, що неподання фінансових даних не є виключно наслідком воєнного часу. Ця тенденція триває вже декілька років. Навпаки, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилася. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% благодійних організацій, а у 2022 році цей показник зменшився до 82,4%.

Найбільше таких благодійних установ на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов’язано з труднощами в роботі через бойові дії. Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

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Найчастіше звітність не подають фонди, що надають соціальну допомогу — 87%, займаються освітою — 6,8%, та громадські організації (ГО) — 4,3%.

Цікаво, що серед ГО тенденція до відмови від звітності ще більш помітна. Торік звіти не подали 87,5% усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках цей показник був ще вищим — 90,8% та 96,5% відповідно.

«Від початку повномасштабної війни держава не штрафує компанії за несвоєчасне подання фінансової звітності — зокрема, й благодійні та громадські організації. Деякі організаціі користуються цією нагодою та не звітують про свої фінанси. Проте війна не скасовує необхідності звітувати. Відкрита фінансова звітність — це інструмент, який допомагає підвищити довіру людей, які жертвують свої кошти, та показати організації, які, попри високу завантаженість, працюють прозоро та відкрито для суспільства. Наочний приклад — фонд «Повернись живим»», — коментує Денис Попов, адвокат, арбітражний керуючий, юридичний інженер Опендатабота.

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За матеріалами: Опендатабот.