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Скільки благодійних організацій не подають фінзвітність — Опендатабот

12.07.2024 10:20
Ольга Деркач
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Понад 22 тисячі благодійних організацій (БО), попри вимоги закону, не подали свою фінансову звітність за 2023 рік до Держстату

Скільки благодійних організацій не подають фінзвітність — Опендатабот

Скільки благодійних організацій не подають фінзвітність — Опендатабот Фото: freepik.com

22 417 благодійних організацій не подали до держстату фінзвітність за минулий рік. Це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні. Загалом торік офіційно діяли 29 685 БО.

Варто зауважити, що неподання фінансових даних не є виключно наслідком воєнного часу. Ця тенденція триває вже декілька років. Навпаки, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилася. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% благодійних організацій, а у 2022 році цей показник зменшився до 82,4%.

Скільки благодійних організацій не подають фінзвітність — Опендатабот

Найбільше таких благодійних установ на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов’язано з труднощами в роботі через бойові дії. Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

Скільки благодійних організацій не подають фінзвітність — Опендатабот

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Найчастіше звітність не подають фонди, що надають соціальну допомогу — 87%, займаються освітою — 6,8%, та громадські організації (ГО) — 4,3%.

Цікаво, що серед ГО тенденція до відмови від звітності ще більш помітна. Торік звіти не подали 87,5% усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках цей показник був ще вищим — 90,8% та 96,5% відповідно.

Скільки благодійних організацій не подають фінзвітність — Опендатабот

«Від початку повномасштабної війни держава не штрафує компанії за несвоєчасне подання фінансової звітності — зокрема, й благодійні та громадські організації. Деякі організаціі користуються цією нагодою та не звітують про свої фінанси. Проте війна не скасовує необхідності звітувати. Відкрита фінансова звітність — це інструмент, який допомагає підвищити довіру людей, які жертвують свої кошти, та показати організації, які, попри високу завантаженість, працюють прозоро та відкрито для суспільства. Наочний приклад — фонд «Повернись живим»», — коментує Денис Попов, адвокат, арбітражний керуючий, юридичний інженер Опендатабота.

Раніше ми писали, на скільки зросли доходи банків у цьому році. Майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року.

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За матеріалами: Опендатабот.

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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