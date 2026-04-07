«Українські розподільні мережі» отримали нову наглядову раду

Міністерство енергетики, яке виконує функції загальних зборів акціонерів АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), сформувало новий склад наглядової ради компанії. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в системі розкриття інформації Smida. Попередній склад ради було припинено ще в грудні 2025 року

До оновленої наглядової ради увійшли Ігор Бурак, Ярослав Диковицький, Сергій Савчук, Сергій Карпенко та Віктор Поліщук. Їхні повноваження триватимуть три роки — з 26 березня 2026 року.

Ігор Бурак працює інженером-проєктантом у ТОВ Одесагрогаз, а раніше очолював правління ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Ярослав Диковицький обіймає посаду заступника директора з економіки та фінансів ДП «Морський нафтовий термінал Південний». У минулому він очолював наглядову раду АТ «Українські енергетичні машини» та працював заступником директора з економіки в АТ «Магістральні газопроводи України».

Сергій Савчук є директором з інвестицій та розвитку бізнесу Vitagro Group, а також входить до правління Громадської спілки Біоенергетична Асоціація України. Раніше він був виконавчим директором групи компаній Кліар Енерджі.

Сергій Карпенко працює офіцером у Головному управлінні реагування на кризові ситуації. Крім того, він представляє державу в наглядовій раді ТОВ «Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві» та очолює наглядову раду ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».

Читайте також: Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на Великдень

Віктор Поліщук обіймає посаду заступника голови Державної служби статистики України, раніше працював заступником державного секретаря Кабінету Міністрів.

У грудні 2025 року т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов ухвалив рішення про повне оновлення наглядової ради УРМ. Було звільнено трьох незалежних членів — Олега Канцурова, Євгенія Литвинова та Андрія Кострицю, а також двох представників держави — Світлану Білько та Андрія Почтарьова. Один із них, Андрій Костриця, оскаржує це рішення в судовому порядку.

Переформатування наглядових рад енергетичних компаній відбувається на тлі розслідування НАБУ та САП у справі Мідас, що стосується масштабних корупційних схем у галузі.

Згідно з оновленим статутом УРМ, затвердженим наказом Міненерго №521 від 14 грудня 2025 року, управління компанією здійснюється колегіальною дирекцією. Це відрізняється від попередньої моделі з одноосібним керівництвом генерального директора. Водночас, оскільки повноваження наглядової ради були припинені ще наказом №505 від 9 грудня 2025 року, функції з формування дирекції тимчасово залишалися за міністерством.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Люди вперше за понад 50 років побачили зворотний бік Місяця

Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок

Джерело: Forbes.