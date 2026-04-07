«Українські розподільні мережі» отримали нову наглядову раду

07.04.2026 13:50
Ольга Деркач

Міністерство енергетики, яке виконує функції загальних зборів акціонерів АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), сформувало новий склад наглядової ради компанії. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в системі розкриття інформації Smida. Попередній склад ради було припинено ще в грудні 2025 року

«Українські розподільні мережі» отримали нову наглядову раду

До оновленої наглядової ради увійшли Ігор Бурак, Ярослав Диковицький, Сергій Савчук, Сергій Карпенко та Віктор Поліщук. Їхні повноваження триватимуть три роки — з 26 березня 2026 року.

Ігор Бурак працює інженером-проєктантом у ТОВ Одесагрогаз, а раніше очолював правління ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Ярослав Диковицький обіймає посаду заступника директора з економіки та фінансів ДП «Морський нафтовий термінал Південний». У минулому він очолював наглядову раду АТ «Українські енергетичні машини» та працював заступником директора з економіки в АТ «Магістральні газопроводи України».

Сергій Савчук є директором з інвестицій та розвитку бізнесу Vitagro Group, а також входить до правління Громадської спілки Біоенергетична Асоціація України. Раніше він був виконавчим директором групи компаній Кліар Енерджі.

Сергій Карпенко працює офіцером у Головному управлінні реагування на кризові ситуації. Крім того, він представляє державу в наглядовій раді ТОВ «Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві» та очолює наглядову раду ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».

Віктор Поліщук обіймає посаду заступника голови Державної служби статистики України, раніше працював заступником державного секретаря Кабінету Міністрів.

У грудні 2025 року т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов ухвалив рішення про повне оновлення наглядової ради УРМ. Було звільнено трьох незалежних членів — Олега Канцурова, Євгенія Литвинова та Андрія Кострицю, а також двох представників держави — Світлану Білько та Андрія Почтарьова. Один із них, Андрій Костриця, оскаржує це рішення в судовому порядку.

Переформатування наглядових рад енергетичних компаній відбувається на тлі розслідування НАБУ та САП у справі Мідас, що стосується масштабних корупційних схем у галузі.

Згідно з оновленим статутом УРМ, затвердженим наказом Міненерго №521 від 14 грудня 2025 року, управління компанією здійснюється колегіальною дирекцією. Це відрізняється від попередньої моделі з одноосібним керівництвом генерального директора. Водночас, оскільки повноваження наглядової ради були припинені ще наказом №505 від 9 грудня 2025 року, функції з формування дирекції тимчасово залишалися за міністерством.

Джерело: Forbes.

