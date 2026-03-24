BlackRock почала продавати Біткоїн та Ефір

Компанія BlackRock розпочала тиждень 23 березня з чистого відтоку понад $77 млн зі своїх двох спотових біржових фондів (ETF)
У понеділок фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) зафіксував чистий відтік 658 BTC, що на момент написання матеріалу становить близько $46 млн. Таким чином, IBIT показав найбільший відтік коштів серед інших емітентів спотових Біткоїн-ETF, згідно з даними ончейн-аналітичної платформи Lookonchain.
Водночас за останні сім днів IBIT зафіксував чистий приплив близько 2 471 BTC, збільшивши свої загальні активи приблизно до 781 651 BTC, що оцінюється більш ніж у $54,7 млрд.
Тим часом фонд iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) від BlackRock зафіксував чистий відтік 14 802 ETH, що на момент публікації становить близько $31,74 млн.
У результаті за останні сім днів інвестори ETHA продали 35 041 ETH на суму приблизно $75,12 млн. Наразі фонд утримує 3 167 035 ETH із умовною вартістю $6,79 млрд.
BlackRock фіксує відтік на тлі бичачих настроїв
Значний відтік коштів із фондів IBIT та ETHA від BlackRock збігся з різким відновленням ринку сьогодні.
Ціна Біткоїна за останні 24 години зросла більш ніж на 2,36% — до приблизно $70 410 на момент публікації.
Аналогічно Ethereum подорожчав на 2,67% за останні 24 години — до близько $2 136 у понеділок.
Помітне ралі крипторинку в понеділок, спричинене оголошенням президента Дональда Трампа про можливу угоду між США та Іраном, переважило вплив чистого відтоку коштів зі спотових ETF.
