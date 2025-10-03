close-btn
BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн

03.10.2025 17:30
Микола Деркач

Криптовалютні біржові фонди (ETF) продовжують демонструвати позитивну динаміку цього тижня — від 26 вересня вони щодня фіксують стабільні притоки капіталу

Фото: freepik.com

Як і раніше, домінує BlackRock. Лише у четвер, 2 жовтня, компанія зафіксувала приплив близько $446 млн у Біткоїн та $177 млн в Ethereum, або загалом приблизно $623 млн, за даними Finbold та SoSoValue.

З урахуванням нового капіталу найбільший у світі фонд наразі володіє майже $111,5 млрд у двох активах: 84% становить Біткоїн, близько 14% — Ethereum. Щоденні обсяги торгів також залишаються високими — за останню добу було проведено операцій на $4,25 млрд, тоді як сукупна капіталізація ринку Біткоїн-ETF сягає $161 млрд.

Апетит інституційних інвесторів до BTC та ETH зростає

Американські спотові Біткоїн-ETF відновлюють динаміку після короткої паузи наприкінці вересня. Новий приплив капіталу свідчить про відновлення впевненості інвесторів на початку так званого «Uptober».

Окрім BlackRock, приріст також зафіксували Fidelity та ARK: $89,62 млн і $45,18 млн відповідно.

Читайте також: Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні

Ethereum-ETF також показали силу: Fidelity додала $60,71 млн, а Bitwise — $46,47 млн. Лише два з дев’яти продуктів — Franklin та Invesco — не продемонстрували позитивної динаміки.

Великі інвестори і надалі віддають перевагу ETF завдяки їхній регульованій структурі. Стрімке зростання попиту на них підкреслює зростаючу привабливість криптовалют, адже навіть відомі скептики починають переглядати свої позиції.

На момент написання Біткоїн торгується понад $120 450, що на понад 10% вище, ніж тиждень тому. Ethereum тримається близько $4 481, додавши понад 15% за цей самий період.

Аналітики Citigroup 2 жовтня підвищили річні цільові прогнози: для Біткоїна — до $132 000, для Ethereum — до $4 500.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
