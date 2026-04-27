Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

27.04.2026 14:30
Ольга Деркач

Протягом останніх кількох місяців крипторинок переважно реагував на розвиток війни між США/Ізраїлем та Іраном, однак цей тиждень може принести зовсім інші драйвери

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Ймовірно, найважливішою подією стане засідання Федеральної резервної системи США — третя у цьому році зустріч FOMC, запланована на середину тижня.

Чого очікувати цього тижня

Найпомітнішою новиною на тлі війни цими вихідними стало те, що іранська делегація залишила Пакистан, навіть не дочекавшись представників США, тоді як Дональд Трамп скасував поїздку своєї делегації до Ісламабада.

Очікується, що ринки відреагують на ці події. Водночас з’явилася ще одна новина, пов’язана з Трампом: у суботу ввечері його евакуювали із заходу в Білому домі після того, як пролунали кілька пострілів.

У вівторок (28 квітня) оприлюднять дані щодо індексу споживчої довіри за квітень, однак вони навряд чи спричинять суттєву волатильність на крипторинку.

Натомість середа та четвер (29-30 квітня) обіцяють бути значно насиченішими. У середу ФРС США завершить своє третє засідання FOMC цього року, а Microsoft, Amazon, Meta та Google оприлюднять фінансові результати. Загалом цього тижня звітуватимуть компанії, що становлять близько 20% індексу S&P 500.

У четвер до них приєднається Apple. Також цього дня опублікують дані щодо ВВП США за перший квартал 2026 року та індекс інфляції PCE за березень.

Як відреагує крипторинок

Очікується початковий сплеск волатильності найближчим часом, у відповідь на реакцію традиційних фінансових ринків. Історично склалося, що навіть якщо BTC поводиться мляво на тлі подій вихідних, він починає слідувати за ризиковими активами.

Очікується, що ФРС збереже ключову процентну ставку без змін, однак навіть це в минулому ставало тригером коливань ціни Біткоїна. Дані щодо інфляції PCE та ВВП за перший квартал, які оприлюднять у четвер, також можуть посилити волатильність.

Головним фактором невизначеності залишається війна: кожна значна зміна в цій площині раніше призводила до коливань ціни Біткоїна. Станом на зараз ситуація залишається невирішеною, а мирні переговори далекі від фінального результату, що може створювати додаткові ризики для BTC.

