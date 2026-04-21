Шахраї вимагають біткоїни за прохід через Ормузьку протоку

21.04.2026 19:30
Ольга Деркач

Шахраї почали масово надсилати судноплавним компаніям повідомлення з вимогою сплатити криптовалюту за нібито «безпечний прохід» через Ормузьку протоку. На тлі блокування ключового морського маршруту це створює додаткові ризики для ринку перевезень і постачання енергоносіїв

За даними журналістів, невідомі особи, які видають себе за представників іранської влади, надсилають компаніям повідомлення з вимогою оплатити транзит у Біткоїн або Tether. У зверненнях обіцяють забезпечити безперешкодний прохід протокою після «перевірки» судна.

Йдеться про судна, що застрягли на захід від Ормузької протоки через загострення ситуації в регіоні. США продовжують блокаду іранських портів, тоді як Іран періодично обмежує рух у самій протоці, через яку до початку війни проходило близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу.

Грецька компанія з управління морськими ризиками MARISKS підтвердила, що такі повідомлення є шахрайством і не мають жодного відношення до іранських органів влади.

У компанії зазначають, що в одному з таких повідомлень пропонується спочатку надати документи для перевірки, після чого визначається сума платежу в криптовалюті. Лише після цього судну обіцяють дозволити прохід у заздалегідь узгоджений час.

На тлі переговорів про припинення вогню Іран також розглядає можливість офіційного запровадження плати за транзит через протоку, що може додатково ускладнити ситуацію для судновласників.

Станом на зараз у Перській затоці залишаються заблокованими сотні суден і близько 20 тис. моряків.

Крім того, 18 квітня, коли протоку тимчасово відкрили з умовою перевірок, щонайменше два судна, включно з танкером, повідомили про обстріли з боку іранських катерів і були змушені відступити.

Журналісти також зазначають, що щонайменше одне із суден, яке намагалося покинути протоку та потрапило під обстріл, могло стати жертвою цієї шахрайської схеми.

Джерело: Reuters.

