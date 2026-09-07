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Що може різко вплинути на крипторинок цього тижня

07.09.2026 16:00
Микола Деркач

Біткоїн продовжує триматися поблизу $80 000, однак найближчі кілька днів можуть стати визначальними для подальшого руху криптовалюти. У центрі уваги інвесторів — нові дані щодо інфляції у США, які можуть суттєво змінити очікування щодо наступного рішення Федеральної резервної системи

Що може різко вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: chatgpt.com

Ринок входить в останній повний тиждень перед засіданням ФРС, запланованим на 15–16 вересня. Після сильного звіту з американського ринку праці та жорсткішої риторики керівництва регулятора ймовірність нового підвищення ставки помітно зросла.

Першим важливим сигналом стане індекс цін виробників за серпень, який оприлюднять у четвер.

Аналітики очікують, що PPI зросте на 0,4% за місяць після відсутності зростання у липні. Базовий показник, за прогнозами, додасть 0,3%. У річному вимірі інфляція виробників може прискоритися з 4,7% до 5,4%.

Якщо фактичні дані виявляться вищими за очікування, це посилить побоювання щодо нового інфляційного тиску. Додатковим ризиком залишаються високі ціни на нафту, які зросли на тлі нового загострення на Близькому Сході.

Ще важливішою подією стане публікація індексу споживчих цін у п’ятницю. Очікується, що річна інфляція у США залишатиметься поблизу 3,3–3,4%.

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Саме цей звіт може різко змінити очікування щодо ставки ФРС. Якщо CPI перевищить прогнози, ринок може ще сильніше закласти у котирування підвищення ставки. Для Біткоїна це негативний сценарій, оскільки жорсткіша монетарна політика традиційно знижує інтерес до ризикових активів.

Якщо ж інфляція виявиться слабшою за очікування, тиск на крипторинок може послабитися.

Біткоїн уже показав високу чутливість до макроекономічних новин. Після жорстких заяв голови ФРС та сильного звіту щодо зайнятості криптовалюта за кілька годин втрачала близько $2 000–3 000.

Попри це BTC вдалося стабілізуватися біля $80 000. Водночас імовірність підвищення ставки ФРС уже перевищує 50%, тому нові дані щодо інфляції можуть стати вирішальним фактором для ринку перед засіданням регулятора 16 вересня.

На думку редакції PSM, стійкість Біткоїна біля $80 000 поки свідчить про наявність сильного попиту, однак найближчі макроекономічні дані можуть швидко змінити баланс сил. Якщо інфляція знову прискориться, ризик нової корекції BTC суттєво зросте.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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