Україна увійшла до топ-5 країн за обсягом Біткоїн-резервів

08.12.2025 15:40
Ольга Деркач

Україна посіла четверте місце серед країн із найбільшими Біткоїн-резервами за підсумками 2025 року, випередивши низку держав і поступившись лише США, Китаю та Великій Британії

Фото: pixabay.com

Про це свідчать дані трекера Bitbo, який агрегує публічно відомі показники державних BTC-активів.

Деталі рейтингу Bitbo за 2025 рік

Згідно з даними Bitbo, на Україну припадає 46 351 BTC. Це четвертий результат у вибірці країн, чиї Біткоїн-запаси відстежуються публічно.

Для порівняння, у США — 198 012 BTC, у Китаю — 194 000 BTC, у Великої Британії — 61 245 BTC. Далі в рейтингу йдуть Бутан із 11 286 BTC.

Сукупно в рейтингу враховано 10 країн, які разом тримають 518 526 BTC. Bitbo також оцінює вартість цього обсягу на момент оновлення в $47,67 млрд — це 2,469% від максимальної пропозиції 21 млн BTC. Останнє оновлення даних у наведеній вибірці датоване 18 листопада 2025 року.

Цікаве по темі: Інвестори масово виводять кошти з Біткоїн-ETF BlackRock

Що це означає

Позиція України в першій четвірці підкреслює, що країна залишається одним із найпомітніших державних власників BTC у світі за публічно доступними оцінками. Водночас варто враховувати, що подібні трекери зазвичай покладаються на відкриті джерела та можуть відображати лише ту частину активів, яка має підтвердження в публічному полі — тому фактична картина може відрізнятися залежно від методології обліку та прозорості даних.

Нагадаємо, що Відомий інвестор і автор книги «Багатий тато, бідний тато» (1997) Роберт Кійосакі озвучив кілька прогнозів: його цільова ціна для Біткоїна — $250 000 у 2026 році; срібло (за унцію) сягне $100 десь наступного року; золото перевищить $27 000; а Ethereum підніметься до $60 000.

Тим часом, старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макґлоун заявив, що Біткоїн може опуститися до $50 000 через сукупність макроекономічних чинників. Він зауважив, що падіння Біткоїна щодо золота прискорюється, що свідчить про структурний перехід до більш оборонних позицій.

