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AML.point проведе вебінар на тему автоматизації процесів фінмоніторингу

03.09.2024 12:40
Дарія Шуть
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Компанія в галузі фінансового моніторингу – AML.point оголосила про проведення 17 вересня вебінару на тему «Автоматизація процесів фінмоніторингу: регуляції, інструменти та системи»

AML.point проведе вебінар на тему автоматизації процесів фінмоніторингу

Фото: amlpoint.ua

У світлі останніх змін в законодавстві, які суттєво посилили вимоги до фінансового моніторингу, цей вебінар стане цінним джерелом інформації для фахівців, які прагнуть вдосконалити процеси у своїх компаніях, зазначили в AML.point.

На вебінарі учасники зможуть краще зрозуміти сучасні вимоги регуляторів та навчаться ефективно впроваджувати автоматизовані рішення у своїх компаніях. Інформація буде цікава як фахівцям з фінмоніторингу, так і керівникам бізнесу, які прагнуть підвищити ефективність роботи своїх команд.

Спікери заходу – досвідчені експерти галузі, які поділяться своїм досвідом та розглянуть найкращі практики автоматизації фінмоніторингу.

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У програмі вебінару:

  • Ростислав Марчук (директор Академії фінансового моніторингу) розкаже про новітні вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.
  • Лех Наталія Ігорівна (директорка юридичного департаменту КРАІЛ) розповість про особливості фінмоніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ).
  • Віталій Бистрановський (директор відділення Київської дирекції АТ «СК «АРКС») поділиться досвідом використання засобів автоматизації процесів фінмоніторингу в діяльності страхової компанії.
  • Оксана Губіна (СЕО AML.point) розповість про 9 кроків до успішної автоматизації фінмоніторингу з AML.point.

Коли: 17 вересня об 11:00

Щоб взяти участь у вебінарі, охочі повинні зареєструватись за посиланням. За будь-яких питань можна звернутись за поштою partner@aifintech.com.ua.

«Не пропустіть шанс дізнатися, як автоматизація може трансформувати процеси фінансового моніторингу у вашій компанії та забезпечити повну відповідність сучасним регуляторним вимогам», — зазначили в AML.point.

Нагадаємо, з початку року Державна служба фінансового моніторингу зібрала понад 800 тис. повідомлень про фінансові операції, з яких майже 150 тис. виявилися підозрілими. Протягом першого півріччя 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу було отримано 813 983 повідомлення про фінансові операції, які підлягають моніторингу.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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AML.point проведе вебінар на тему автоматизації процесів фінмоніторингу

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