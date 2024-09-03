AML.point проведе вебінар на тему автоматизації процесів фінмоніторингу

Компанія в галузі фінансового моніторингу – AML.point оголосила про проведення 17 вересня вебінару на тему «Автоматизація процесів фінмоніторингу: регуляції, інструменти та системи»
У світлі останніх змін в законодавстві, які суттєво посилили вимоги до фінансового моніторингу, цей вебінар стане цінним джерелом інформації для фахівців, які прагнуть вдосконалити процеси у своїх компаніях, зазначили в AML.point.
На вебінарі учасники зможуть краще зрозуміти сучасні вимоги регуляторів та навчаться ефективно впроваджувати автоматизовані рішення у своїх компаніях. Інформація буде цікава як фахівцям з фінмоніторингу, так і керівникам бізнесу, які прагнуть підвищити ефективність роботи своїх команд.
Спікери заходу – досвідчені експерти галузі, які поділяться своїм досвідом та розглянуть найкращі практики автоматизації фінмоніторингу.
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У програмі вебінару:
- Ростислав Марчук (директор Академії фінансового моніторингу) розкаже про новітні вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.
- Лех Наталія Ігорівна (директорка юридичного департаменту КРАІЛ) розповість про особливості фінмоніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ).
- Віталій Бистрановський (директор відділення Київської дирекції АТ «СК «АРКС») поділиться досвідом використання засобів автоматизації процесів фінмоніторингу в діяльності страхової компанії.
- Оксана Губіна (СЕО AML.point) розповість про 9 кроків до успішної автоматизації фінмоніторингу з AML.point.
Коли: 17 вересня об 11:00
Щоб взяти участь у вебінарі, охочі повинні зареєструватись за посиланням. За будь-яких питань можна звернутись за поштою partner@aifintech.com.ua.
«Не пропустіть шанс дізнатися, як автоматизація може трансформувати процеси фінансового моніторингу у вашій компанії та забезпечити повну відповідність сучасним регуляторним вимогам», — зазначили в AML.point.
Нагадаємо, з початку року Державна служба фінансового моніторингу зібрала понад 800 тис. повідомлень про фінансові операції, з яких майже 150 тис. виявилися підозрілими. Протягом першого півріччя 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу було отримано 813 983 повідомлення про фінансові операції, які підлягають моніторингу.
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