AML.point проведе вебінар на тему автоматизації процесів фінмоніторингу

Компанія в галузі фінансового моніторингу – AML.point оголосила про проведення 17 вересня вебінару на тему «Автоматизація процесів фінмоніторингу: регуляції, інструменти та системи»

У світлі останніх змін в законодавстві, які суттєво посилили вимоги до фінансового моніторингу, цей вебінар стане цінним джерелом інформації для фахівців, які прагнуть вдосконалити процеси у своїх компаніях, зазначили в AML.point.

На вебінарі учасники зможуть краще зрозуміти сучасні вимоги регуляторів та навчаться ефективно впроваджувати автоматизовані рішення у своїх компаніях. Інформація буде цікава як фахівцям з фінмоніторингу, так і керівникам бізнесу, які прагнуть підвищити ефективність роботи своїх команд.

Спікери заходу – досвідчені експерти галузі, які поділяться своїм досвідом та розглянуть найкращі практики автоматизації фінмоніторингу.

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У програмі вебінару:

Ростислав Марчук (директор Академії фінансового моніторингу) розкаже про новітні вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.

(директор Академії фінансового моніторингу) розкаже про новітні вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу. Лех Наталія Ігорівна (директорка юридичного департаменту КРАІЛ) розповість про особливості фінмоніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ).

(директорка юридичного департаменту КРАІЛ) розповість про особливості фінмоніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ). Віталій Бистрановський (директор відділення Київської дирекції АТ «СК «АРКС») поділиться досвідом використання засобів автоматизації процесів фінмоніторингу в діяльності страхової компанії.

(директор відділення Київської дирекції АТ «СК «АРКС») поділиться досвідом використання засобів автоматизації процесів фінмоніторингу в діяльності страхової компанії. Оксана Губіна (СЕО AML.point) розповість про 9 кроків до успішної автоматизації фінмоніторингу з AML.point.

Коли: 17 вересня об 11:00

Щоб взяти участь у вебінарі, охочі повинні зареєструватись за посиланням. За будь-яких питань можна звернутись за поштою partner@aifintech.com.ua.

«Не пропустіть шанс дізнатися, як автоматизація може трансформувати процеси фінансового моніторингу у вашій компанії та забезпечити повну відповідність сучасним регуляторним вимогам», — зазначили в AML.point.

Нагадаємо, з початку року Державна служба фінансового моніторингу зібрала понад 800 тис. повідомлень про фінансові операції, з яких майже 150 тис. виявилися підозрілими. Протягом першого півріччя 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу було отримано 813 983 повідомлення про фінансові операції, які підлягають моніторингу.

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