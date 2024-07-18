Фінмоніторинг зупинив понад 100 тис. підозрілих операцій: на яку суму

З початку року Державна служба фінансового моніторингу зібрала понад 800 тис. повідомлень про фінансові операції, з яких майже 150 тис. виявилися підозрілими

Протягом першого півріччя 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу було отримано 813 983 повідомлення про фінансові операції, які підлягають моніторингу, серед яких:

145 483 — про підозрілі фінансові операції (діяльність);

666 930 — про порогові операції;

189 — про порогові та підозрілі операції;

1381 — отримані на запит на відстеження.

На підставі звернень близько 150 тис. повідомлень виявились підозрілими. Держфінмоніторинг підготував 570 матеріалів, які передав до Нацполіції, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України та органів прокуратури.

Читайте також: Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему

Протягом фінансових розслідувань було зупинено операції, пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 5,4 млрд грн. При цьому загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані зі вказаними порушеннями, становить 41,5 млрд грн.

Також за пів року до силових структур направили 86 матеріалів, пов’язаних з фінансуванням тероризму, сепаратизму та військовою агресією з боку росії.

Нагадаємо, влітку в Україні побільшало готівки в обігу, що насамперед пов’язано з сезонними факторами та наслідками війни.

Станом на 1 липня у готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд грн. Це на 36,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року (764,4 млрд грн).

Також ми писали, що лідери-банки, де українці зберігають заощадження, не змінились. Перевагу віддають найбільшим державним фінустановам.

Більшість вкладів наразі зберігається у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У доларах та євро є 10,1 млн вкладів (або 35,6%) на суму 451 млрд гривень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які українські банки закрили найбільше відділень з початку року — НБУ

Скільки бізнесів не виплачують кредити вчасно — Ощадбанк

Які банки України видали найбільше кредитів під держгарантії — Мінфін

Джерело: Держфінмоніторинг