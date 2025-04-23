У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж

23 квітня 2025 року в Києві розпочалась ювілейна 25-та конференція XXV Payments & Security EMA Conference 2025. Захід став майданчиком для обговорення актуальних питань платіжного бізнесу, цифрової трансформації, відкритого банкінгу, інформаційної безпеки, ризик-менеджменту та протидії шахрайству

Конференція традиційно присвячена розвитку безготівкових розрахунків, впровадженню новітніх платіжних технологій та інновацій, а також питанням захисту користувачів і платіжної інфраструктури від кіберзагроз.

PaySpace Magazine також приєдналися до заходу. Він проходить у гібридному (онлайн+оффлайн) форматі, у зручному приміщенні з укриттям, що дозволило долучитися максимально широкій аудиторії.

Титульним партнером конференції виступає Visa, генеральним партнером — Bakotech.

«У минулому році ми разом з вами святкували важливу для нас дату – 25 років Асоціації ЄМА! Разом з вами на XXIV конференції ми дякували вам, нашим партнерам, гостям, спікерам та учасникам, за роки плідної співпраці та партнерства, за стійкість, надійність та стабільність, і звичайно за те, що стали часткою нашої великої родини ЄМА! Але на цьому важливі дати не закінчились – адже саме в 2001 році відбулась Перша міжнародна конференція ЄМА «Платіжна карта-2001», тому в 2025 році ми проводимо особливу, ювілейну конференцію», — йдеться у повідомленні ЄМА.

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Ключові теми конференції:

еволюція платежів за 25 років: аналіз змін та перспективи майбутнього розвитку фінансового сектора;

відкритий банкінг: можливості, виклики та його вплив на банки та споживачів;

кібербезпека у фінансових послугах: сучасні стратегії захисту від кібератак;

фінтех-інновації: як стартапи змінюють фінансовий ринок;

ризик-менеджмент у фінансових установах: найкращі практики управління ризиками;

антифрод-рішення: сучасні технології боротьби з фінансовими злочинами;

роль державного регулювання: вплив законодавчих змін на фінансовий сектор;

майбутнє платіжних систем: тренди та перспективи cashless-економіки;

Blockchain і криптовалюти: їхній вплив на фінансові послуги;

користувацький досвід у цифрових платежах: роль UX/UI у фінансових продуктах.

Про конференцію

Стартувала сьогодні з урочистого відкриття та вітальних слів організаторів, партнерів і представників НБУ. У першій половині дня учасники занурилися в Security Stage, де обговорювали сучасний ландшафт кіберзагроз, фінансову стійкість, безпеку хмарних рішень, а також впровадження автентифікації та відповідність міжнародним стандартам. Особливу увагу приділили темі штучного інтелекту та його впливу на кібербезпеку. Завершився перший блок виступом Держфінмоніторингу про протидію відмиванню коштів.

Після обідньої перерви розпочався Payments Stage, де експерти обговорюють трансформацію фінансового сектору в контексті євроінтеграції, новітні рішення в еквайрингу, оптимізацію платіжних стратегій і застосування AI у банкінгу. Учасники дізнаються про результати щорічного дослідження банківських застосунків, а завершенням дня стане панельна дискусія, присвячена еволюції еквайрингу. Вечір обіцяє бути не менш цікавим — з неформальним спілкуванням, новими контактами та ідеями для майбутніх проєктів.

Учасники: Андрій Поддєрьогін (НБУ), Влада Подкуйко (Monobank), Іван Степанець (IPAY.UA), Ілля Климович (МТБ), ), Андрій Аушев (Cardsys), Олександр Стельмах (Visa). Модератор Олександр Карпов (Асоціація ЄМА).

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