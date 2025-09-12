Українці отримали сервіс для відстеження змін на ринку праці

Це інструмент, що дозволяє бачити реальні тенденції ринку праці та прогнозувати подальший розвиток
Про це повідомила Державна служба зайнятості.
«Хочете знати, як змінюється ринок праці, які тенденції і що буде далі? Тепер це можливо разом із Державною службою зайнятості. Пропонуємо користувачам завжди тримати руку на пульсі, тому запустили новий сервіс «Тренди ринку праці» у розділі «Статистика», де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що крім цього на сервісі буде розміщена інформація щодо кількості пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій, середній розмір заробітної плати в Україні, чисельність офіційно зайнятих громадян та аналіз ситуації на ринку праці за видами безробіття. Також надається інформація про залучення людей до програм сприяння зайнятості.
Які тренди сьогодні:
- стабільний попит роботодавців на працівників;
- зростання зарплати найманих працівників;
- збільшення кількості громадян, залучених до активних програм сприяння зайнятості.
Читайте також: Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти
Наявність такої інформації однозначно стане корисною для журналістів, які готують матеріали для своїх видань, громадських організацій, що збирають статистичні дані для дослідження тем ринку праці, а також для громадян, які цікавляться темою працевлаштування, розвитку та можливостей.
«Державна служба зайнятості постійно працює над тим, щоб бути ще більш відкритою та доступною для своїх користувачів. А тенденції на ринку праці дозволять бути на крок попереду, ще краще розуміти принципи працевлаштування, навчання, перекваліфікації, отримання грантів та співпраці з роботодавцями», — зазначили у пресслужбі.
Раніше ми писали про те, що станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів із зарплати, за даними Єдиного реєстру боржників.
Відкрито 35 471 провадження щодо заборгованості по заробітній платі, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова