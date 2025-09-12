close-btn
Українці отримали сервіс для відстеження змін на ринку праці

12.09.2025 19:40
Микола Деркач

Це інструмент, що дозволяє бачити реальні тенденції ринку праці та прогнозувати подальший розвиток

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

«Хочете знати, як змінюється ринок праці, які тенденції і що буде далі? Тепер це можливо разом із Державною службою зайнятості. Пропонуємо користувачам завжди тримати руку на пульсі, тому запустили новий сервіс «Тренди ринку праці» у розділі «Статистика», де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім цього на сервісі буде розміщена інформація щодо кількості пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій, середній розмір заробітної плати в Україні, чисельність офіційно зайнятих громадян та аналіз ситуації на ринку праці за видами безробіття. Також надається інформація про залучення людей до програм сприяння зайнятості.

Які тренди сьогодні:

  • стабільний попит роботодавців на працівників;
  • зростання зарплати найманих працівників;
  • збільшення кількості громадян, залучених до активних програм сприяння зайнятості.

Читайте також: Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

Наявність такої інформації однозначно стане корисною для журналістів, які готують матеріали для своїх видань, громадських організацій, що збирають статистичні дані для дослідження тем ринку праці, а також для громадян, які цікавляться темою працевлаштування, розвитку та можливостей.

«Державна служба зайнятості постійно працює над тим, щоб бути ще більш відкритою та доступною для своїх користувачів. А тенденції на ринку праці дозволять бути на крок попереду, ще краще розуміти принципи працевлаштування, навчання, перекваліфікації, отримання грантів та співпраці з роботодавцями», — зазначили у пресслужбі.

Раніше ми писали про те, що станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів із зарплати, за даними Єдиного реєстру боржників.

Відкрито 35 471 провадження щодо заборгованості по заробітній платі, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам.

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

