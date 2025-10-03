close-btn
Уряд оновив перелік сервісів у ЦНАПах

03.10.2025 12:30
Ольга Деркач

В Україні оновили перелік обов’язкових послуг, які мають надавати центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Відповідну постанову ухвалив уряд

Фото: chatgpt.com

Завдяки змінам українці зможуть отримувати більше державних послуг в одному місці — без необхідності звертатися до кількох різних установ. Відтепер кожен ЦНАП матиме чітко визначений перелік сервісів, а адміністратори працюватимуть за єдиними стандартами, щоб гарантувати якісне обслуговування. Про це повідомляє Мінітсерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Мінцифри повідомляє, що вся актуальна інформація буде розміщена на «Гіді з держпослуг». Це дозволить громадянам швидко знаходити потрібний сервіс онлайн і одразу дізнаватися, де саме можна його отримати.

Ключові зміни

По-перше, українці зможуть оформлювати картку платника податків, а також пенсійні й інші податкові послуги просто в ЦНАПі. Тобто замість кількох візитів у різні установи достатньо буде лише одного.

Цікаве по темі: Уряд розширив програму «Пакунок школяра»

По-друге, уряд спільно з представниками центрів та обласних адміністрацій оновив і систематизував повний перелік послуг. Їх поділили на категорії з урахуванням потреб мешканців різних регіонів.

По-третє, визначено обов’язковий набір сервісів для ЦНАПів залежно від їхнього розташування та можливостей:

  • 360 послуг — для центрів у відносно безпечних регіонах; ще 13 додаткових послуг — для тих, що мають спецобладнання;
  • 245 послуг — для ЦНАПів у прифронтових областях, якщо є достатньо персоналу;
  • 118 послуг — для територіальних підрозділів та віддалених робочих місць.

Таким чином, незалежно від місця проживання, українці отримають базові адміністративні сервіси, а великі центри зможуть надавати розширений спектр послуг.

У Мінцифри наголошують: мета нових правил — зробити обслуговування максимально швидким і комфортним для громадян.

