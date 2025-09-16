Уряд планує підвищити зарплати вчителів на 50%

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає суттєве збільшення фінансування освітньої сфери — загалом на неї виділять 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році

Про це пише премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram.

Підвищення зарплат педагогів

Найбільша новина для освітян — це зростання середньої заробітної плати вчителів на 50%. Збільшення відбуватиметься у два етапи:

з 1 січня 2026 року оклади педагогічних працівників зростуть на 30%;

з 1 вересня 2026 року відбудеться додаткове підвищення ще на 20%.

Таким чином, упродовж року вчителі отримають суттєве збільшення доходів, що має стати не лише стимулом для чинних педагогів, а й мотивацією для молодих спеціалістів залишатися у професії.

Соціальні гарантії для школярів

Бюджет також передбачає програму безоплатного харчування для учнів 1–11 класів. З 1 жовтня 2026 року понад 4,4 млн школярів по всій країні щодня отримуватимуть безкоштовні обіди. Це рішення допоможе забезпечити рівні умови навчання та підтримати родини з дітьми в умовах складної економічної ситуації.

Стипендії для студентів

Окремо в документі закладене суттєве підвищення стипендіального забезпечення. З 1 вересня 2026 року понад 163 тисячі студентів отримають стипендії у подвійному розмірі. Це дозволить студентській молоді більше зосередитися на навчанні та зменшити фінансове навантаження на сім’ї.

