В Україні з’явився «цифровий міністр»

В Україні з’явився цифровий двійник Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Відтепер кожен охочий може поспілкуватися з ним у спеціальному чат-боті в Telegram

Розробку створили для збору нових ідей щодо цифровізації, оперативного реагування на проблеми та пошуку талановитих фахівців до команди Міністерства цифрової трансформації й Дії. Публічну презентацію проєкту Федоров провів під час IT Arena 2025, пише Mezha.Media.

«Головне завдання ШІ — вирішувати проблеми людей. Ми створили чат-бот, щоб жодна ідея не загубилася, а талановиті люди не залишилися непоміченими. Через чат-бот українці можуть поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг, надіслати резюме, щоб долучитися до команди, розповісти про проблеми з держпослугами, поставити запитання або отримати рекомендації щодо саморозвитку й професійного зростання. Це крок у нову еру взаємодії громадян і держави, де технології дають змогу швидко, прозоро й ефективно комунікувати та вирішувати проблеми разом», — розповів Федоров.

Через чат-бот користувачі можуть надсилати свої пропозиції щодо покращення держпослуг, повідомляти про труднощі у їхньому використанні, подавати резюме для роботи в Мінцифрі чи Дії, знайомитися з доступними сервісами, а також отримувати поради щодо розвитку та кар’єри безпосередньо від міністра.

Цифровий двійник відтворює природну манеру спілкування Федорова, доступний як у текстовому, так і у голосовому форматі. При цьому він не збирає персональні дані та не дає індивідуальних рекомендацій.

«Цифровий двійник Михайла Федорова є одним із перших світових прикладів цифровізації міністра для спілкування з громадянами. Ми натренували його на публічних висловлюваннях Михайла Федорова: усього це понад 10 тисяч матеріалів із медіа та соцмереж Мінцифри та Михайла. Також включили голосову інтеграцію, щоб взаємодія з міністром була такою ж зручною, як спілкування з друзями чи знайомими в месенджерах», — зазначив Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі.

Щоб протестувати цифрового двійника, достатньо відкрити чат-бот @thedigital_bot у Telegram, пройти авторизацію через Дію та поставити будь-яке запитання текстом чи голосом. Алгоритм проаналізує звернення та сформує відповідь, а найцікавіші ідеї одразу передаватимуться Михайлу Федорову. У майбутньому проєкт планують інтегрувати і в WhatsApp.

