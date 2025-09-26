Як змінився держборг України у серпні

Станом на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України сягнув 7,95 трлн грн, або $192,71 млрд. У структурі заборгованості домінує зовнішній борг, який становить понад три чверті від загальної суми

Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів.

Структура боргу

Загальний державний та гарантований державою зовнішній борг дорівнював 5,99 трлн грн, або $145,17 млрд, що становить 75,34% від сукупних зобов’язань. Водночас внутрішній борг склав 1,96 трлн грн, або $47,54 млрд (24,66%).

Безпосередньо державний борг становив 7,66 трлн грн, або $185,58 млрд, що відповідає 96,3% усіх зобов’язань країни. З них зовнішній борг дорівнював 5,78 трлн грн ($140,01 млрд, 72,66%), тоді як внутрішній — 1,88 трлн грн ($45,57 млрд, 23,65%).

Гарантований державою борг залишився відносно невеликим — 294,12 млрд грн, або $7,13 млрд. У його структурі зовнішні зобов’язання становили 212,89 млрд грн ($5,16 млрд, 2,68%), а внутрішні — 81,23 млрд грн ($1,97 млрд, 1,02%).

Динаміка за серпень

Протягом серпня держборг та гарантований державою борг зріс на 177,41 млрд грн. У доларовому еквіваленті приріст становив $6,58 млрд. Таким чином, спостерігається подальше зростання боргового навантаження, яке значною мірою формується за рахунок зовнішніх зобов’язань.

Цікаве по темі: Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Чому це важливо

Державний та гарантований державою борг розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість усіх боргових зобов’язань. Показники визначаються у гривнях та доларах США за офіційним курсом Національного банку на останній день звітного періоду, включно з операціями цього дня. Це дозволяє відстежувати як реальні запозичення, так і вплив валютних коливань.

Незважаючи на відносно стабільну динаміку останніх місяців, серпневий стрибок у понад $6 млрд вказує на потребу держави в додаткових ресурсах для фінансування бюджету та обслуговування наявних зобов’язань. Значна частка зовнішнього боргу робить економіку залежною від міжнародних кредиторів та динаміки валютного ринку.

Підтримка міжнародних партнерів залишається критичною для стабільності фінансової системи України. Водночас уряду доводиться балансувати між залученням нових коштів та поступовим зниженням боргового навантаження, аби уникнути ризиків у середньостроковій перспективі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні побільшало боргів за комуналку — Опендатабот

Землю накрила потужна електромагнітна буря: чому це небезпечно

АМКУ дозволив UPG орендувати 17 заправок