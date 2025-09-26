В Україні побільшало боргів за комуналку — Опендатабот

Рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників

Станом на середину вересня 2025 року в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через заборгованість за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024-го, коли кількість таких проваджень становила 701 051.

Від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у півтора раза. Якщо ж порівнювати з січнем 2021 року, то вона збільшилася більш ніж удвічі: тоді нараховувалося лише 344 565 проваджень за комунальні борги.

Найбільше боржників нині зафіксовано на Дніпропетровщині — 150 506 випадків, що становить 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина — 128 217 боржників (16%). Далі йдуть Донеччина з 81 536 провадженнями (10%), Полтавщина — 57 605 (7%) та Запорізька область — 53 797 (7%).

Основна частина боргів стосується теплопостачання — 330 236 випадків, або 42% від усіх. На другому місці — заборгованості за воду, їх 162 455 (21%). Третє місце займає житлове обслуговування з показником 96 265 (12%). Також значними залишаються борги за енергопостачання — 87 708 проваджень, та за газ — 75 522.

Читайте також: Скільки заробляють підсанкційні компанії в Україні — Опендатабот

Найчастіше боргують жінки: проти них відкрито 438,3 тисячі проваджень (56%), тоді як проти чоловіків — 350,1 тисячі (44%).

Найбільше навантаження від комунальних боргів припадає на людей віком 46–60 років — 302,8 тисячі проваджень, що становить 38%. На другому місці вікова група 36–45 років із 194,7 тисячі боргів (25%). Майже стільки ж — 194,1 тисячі проваджень (25%) — відкрито проти людей старших за 60 років.

Нагадаємо, що 6 619 компаній та 530 фізичних осіб — підприємців знаходяться у Клубі білого бізнесу станом на середину вересня 2025 року за даними Державної податкової служби. За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, водночас додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24. Загалом після всіх змін перелік скоротився на 26%.

Джерело: Опендатабот.