2 ETF, які можуть перетворити $100 на $1000

Американський фондовий ринок знову демонструє зростання, тож інвестори, які хочуть легко долучитися до цього ралі, можуть звернути увагу на біржові фонди (ETF)

Навіть невелика сума в $100 може принести значний потенціал прибутку через два фонди, які мають сильну експозицію до секторів високих технологій та інновацій. Саме ці напрями — штучний інтелект, напівпровідники та інноваційні рішення — можуть визначити наступну фазу зростання ринку.

Invesco QQQ Trust (QQQ)

Один із найпопулярніших у світі ETF — Invesco QQQ Trust (QQQ) — відстежує індекс Nasdaq-100 і забезпечує доступ до провідних технологічних і зростаючих компаній поза фінансовим сектором.

До його портфеля входять такі гіганти, як Nvidia, Microsoft, Amazon і Meta — ключові гравці поточної революції у сфері штучного інтелекту.

На тлі буму ШІ ці компанії демонструють стрімке зростання прибутків завдяки розширенню дата-центрів, підвищеному попиту на чипи та підвищенню продуктивності через автоматизацію.

Аналітики прогнозують кілька чинників, які можуть підштовхнути QQQ до нових висот у 2026 році. Відновлення попиту на напівпровідники після стабілізації ланцюгів постачання може знову прискорити прибутки виробників чипів.

Цікаве по темі: Роберт Кійосакі назвав актив для інвестицій зі $100

Крім того, план Invesco перетворити QQQ з трасту пайових інвестицій на відкритий фонд може підвищити ефективність управління, знизити витрати й залучити більше інституційного капіталу.

У 2025 році QQQ уже показав упевнене зростання майже на 20%, торгуючись на рівні близько $604.

iShares Exponential Technologies ETF (XT)

Для інвесторів, готових до більш ризикової, але потенційно вибухової стратегії, iShares Exponential Technologies ETF (XT) пропонує доступ до компаній, які створюють технології, здатні докорінно змінити цілі галузі.

Фонд демонструє зростаючий імпульс — з початку року він додав близько 22%, досягнувши $73,32.

XT інвестує в компанії, що працюють у сферах штучного інтелекту, робототехніки, геноміки, нових матеріалів, енергетичних інновацій і технологій наступного покоління зв’язку. Їх часто називають «будівельними блоками» майбутньої економіки.

Глобальний підхід фонду відрізняє його від типових американських технофондів, адже він охоплює інновації не лише у США, а й у країнах, що розвиваються, та серед компаній середньої капіталізації.

Аналітики прогнозують, що 2026 рік стане переломним для цих технологій: прориви у сфері біотехнологій, автономних систем і чистої енергетики можуть отримати підтримку з боку урядів і приватних інвесторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Акції AMD злетіли на 25% після новини про багатомільярдну угоду з OpenAI

2 акції Воррена Баффета, які варто купити вже сьогодні

Акції золотодобувних компаній злетіли на 135% у 2025

Джерело: Finbold.