Акції золотодобувних компаній злетіли на 135% у 2025

Попри весь ажіотаж навколо штучного інтелекту та злет акцій виробників чипів, саме золотодобувні компанії стали найкращою інвестицією цього року

Індекс золотодобувних компаній MSCI Inc. зріс приблизно на 135% у 2025 році, відстежуючи ралі самого золота. Таким чином золото показало рекордну перевагу над індексом провідних світових чипових компаній, який зріс лише на 40%.

Цей несподівано великий розрив відображає ключову тенденцію на глобальних ринках: попри ефект FOMO (страх втратити можливість), що штовхає інвесторів у все, що пов’язане з AI, золото також продовжує приваблювати капітал на тлі його агресивних закупівель центробанками.

«Золото та золотодобувні компанії — один із моїх найсильніших середньострокових інвестиційних сценаріїв», — зазначила Анна Ву, інвестиційний стратег з різних класів активів Van Eck Associates Corp. у Сіднеї. За її словами, золото зберігає привабливість «тихої гавані», а золотодобувачі отримують додатковий бонус завдяки розширенню маржі та переоцінці капіталізації.

Сам метал цьогоріч подорожчав більш ніж на 45%, встановивши низку історичних максимумів і ставши на шлях найкращого ралі року з 1979-го. Окрім купівлі з боку центробанків, золото підтримали зниження ставок ФРС, тренд дедоларизації та зростання вкладень у біржові фонди, забезпечені золотом.

Серед лідерів індексу золотодобувних компаній MSCI:

Newmont Corp. та Agnico Eagle Mines Ltd. подвоїли вартість своїх акцій у Нью-Йорку;

та подвоїли вартість своїх акцій у Нью-Йорку; Zijin Mining Group Co. у Гонконгу підскочила більш ніж на 130%, обігнавши зростання «улюбленця китайського AI-сектору» Alibaba Group;

у Гонконгу підскочила більш ніж на 130%, обігнавши зростання «улюбленця китайського AI-сектору» Alibaba Group; Fresnillo Plc, що котирується в Лондоні, майже вчетверо виросла у ціні, ставши абсолютним лідером серед усіх компаній FTSE 100.

Ще одна відмінність від техсектору — оцінка вартості. Індекс золотодобувних компаній MSCI торгується на рівні 13 forward-P/E, що навіть нижче за середній показник за останні п’ять років. Натомість індекс виробників чипів — на рівні 29 forward-P/E, значно вище середніх історичних значень.

«Навіть після стрімкого ралі золота мультиплікатори золотодобувних компаній не виглядають завищеними, адже прибутки зростали швидше, ніж котирування, — пояснила Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo Markets у Сінгапурі. — Якщо золото залишиться поблизу рекордних рівнів, розрахунки за грошовими потоками і надалі свідчитимуть про високі маржі».

