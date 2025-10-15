BlackRock встановив новий рекорд активів

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock повідомила про рекордний обсяг активів під управлінням і вищий прибуток у третьому кварталі. Показники зросли завдяки глобальному підйому на фондових ринках і активності у сфері злиттів та поглинань, що збільшила прибутки від комісій

Активи під управлінням BlackRock станом на 30 вересня досягли $13,46 трлн проти $11,48 трлн роком раніше. Чисті довгострокові припливи коштів становили близько $171 млрд — передусім завдяки стійкому попиту на біржові індексні фонди (ETF), які залишаються головним драйвером органічного зростання компанії.

Стійкі споживчі витрати, попри високі ставки за кредитами, підтримали економічну динаміку США і підживили зростання фондових ринків. Це сприяло поверненню інвесторів до дешевших індексних стратегій. Охолодження ринку праці та сповільнення інфляції спонукали Федеральну резервну систему у вересні вперше цього року знизити відсоткову ставку.

Очікування подальшого пом’якшення монетарної політики у 2025 році сприяло припливу коштів до облігаційних ETF BlackRock. Попит на державні облігації США залишався стабільним, хоча інтерес до довгострокових паперів був обережним через залежність прибутковості від темпів зростання економіки та стану бюджету.

За три місяці до 30 вересня скоригований прибуток BlackRock зріс до $1,91 млрд ($11,55 на акцію) проти $1,72 млрд ($11,46 на акцію) рік тому. Сукупна виручка збільшилася до $6,5 млрд із $5,2 млрд завдяки ринковому зростанню та 8% приросту базових комісій, що перевищило внутрішні цілі компанії.

У звіті вперше враховано доходи від нещодавніх придбань, зокрема купівлі керуючого приватним боргом HPS Investment Partners, завершеної на початку третього кварталу. За останні два роки BlackRock витратила близько $30 млрд на великі поглинання, що принесло додатково близько $500 млн виручки у звітному періоді.

Довгострокові чисті припливи коштів за квартал зросли до $171 млрд — на 7% більше, ніж торік. Загальні припливи сягнули $205 млрд, переважно завдяки успіху ETF-напрямку.

З початку року акції BlackRock піднялися майже на 14%, випередивши зростання індексу S&P 500 (13%).

«Загалом результати були сильними і виграли від сприятливого ринкового фону, — зазначив аналітик Edward Jones Кайл Сандерс. — Три нещодавні придбання — GIP, Preqin і HPS — суттєво посилили позиції BlackRock. На наш погляд, компанія входить у новий етап свого зростання».

Джерело: Reuters.