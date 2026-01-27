Ринок срібла лихоманить: капіталізація стрибнула на $2 трлн за добу

Срібло продемонструвало надзвичайну волатильність у понеділок, 26 січня: сукупні коливання ринкової капіталізації майже сягнули $2 трлн лише за 14 годин

Різкі рухи почалися зранку. Спершу в проміжку між 9:00 (ET) та 13:00 (ET) ринкова капіталізація срібла зросла приблизно на $500 млрд.

Потім у другій половині дня зростання швидко зійшло нанівець: дорогоцінний метал втратив орієнтовно $950 млрд ринкової вартості між 13:00 (ET) та 16:30 (ET).

Увечері ж, із 16:30 (ET) до 22:30 (ET), срібло знову відновило приблизно $500 млрд ринкової капіталізації.

Коливання срібла перевершили Біткоїн

Для порівняння, масштаб учорашніх цінових рухів перевищує всю ринкову капіталізацію Біткоїна (BTC) — найбільшої криптовалюти за цим показником, загальна вартість якої на момент написання становить близько $1,75 трлн.

Читайте також: Кійосакі розповів, скільки коштуватиме срібло

Відтак графіки зафіксували одну з найдраматичніших сесій у недавній історії торгів металом, і ринок замислюється, чи не стане вона довгостроковою точкою відліку для оцінки волатильності.

Наразі загальна ринкова капіталізація срібла становить приблизно $6,3 трлн, а ціна за останні 24 години знизилася на 2,5% — до $112,58. Це робить срібло другим за вартістю активом у світі після золота, яке оновило історичні максимуми на рівні $5 092 за унцію та має ринкову капіталізацію близько $35,4 трлн.

Ралі привернули значну увагу інвесторів та аналітиків: дехто з них прогнозує цільову ціну $27 000 для золота й $200 для срібла, оскільки попит виходить далеко за межі традиційних монетарних ролей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптоніші, які можуть принести прибуток у 2026 році

Коли Ethereum досягне $30 000 — Standard Chartered

У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

За матеріалами finbold.com.