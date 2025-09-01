close-btn
PaySpaceMagazine

Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду

01.09.2025 20:00
Ольга Деркач

1 вересня золото піднялося до більш ніж чотиримісячного максимуму й торгувалося лише на $30 нижче історичного рекорду. Зростання підтримали очікування зниження ставок Федеральною резервною системою США та ослаблення долара. Тим часом срібло вперше з 2011 року перевищило позначку $40 за унцію

Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду

Фото: unsplash.com

Ціна спотового золота зросла на 0,7% до $3 471,28 за унцію — це найвищий рівень із 22 квітня, коли був зафіксований рекорд $3 500,05. Ф’ючерси на золото в США додали 0,8% і досягли $3 543,70.

Срібло подорожчало на 2,1% до $40,49 за унцію — максимуму з вересня 2011 року. Індекс долара США впав до найнижчого рівня з 28 липня відносно кошика основних валют, що зробило дорогоцінні метали, які котируються в доларах, доступнішими для іноземних покупців.

«Золото й особливо срібло продовжили сильне зростання на тлі стійкої інфляції у США, слабшої споживчої впевненості, очікуваних знижень ставок і занепокоєнь щодо незалежності ФРС», — зазначив керівник стратегії сировинних товарів Saxo Bank Оле Гансен.

Індекс споживчих цін у США зріс на 0,2% місяць до місяця та на 2,6% у річному вимірі, що відповідало прогнозам.

«Срібло зростає завдяки очікуванням зниження ставок, а також через дефіцит пропозиції на ринку», — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Цікаве по темі: Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі знову висловила підтримку зниженню ставок, посилаючись на ризики для ринку праці.

«Ринки очікують звіту про зайнятість у США, розраховуючи, що він дозволить ФРС відновити зниження ставок із вересня», — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

За прогнозом опитування Reuters, у серпні кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 78 000 після 73 000 у липні. Золото, яке не приносить відсоткового доходу, зазвичай показує кращу динаміку в умовах низьких ставок.

Тим часом представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує переговори з торговими партнерами, попри рішення американського суду, що більшість тарифів є незаконними.

Серед інших металів платина зросла на 2,4% до $1 397,49, а паладій — на 0,8% до $1 117,98.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Золото по $5 000 засвідчить крах економіки — СЕО NexMetals

Кійосакі прогнозує стрімке зростання ціни на срібло

Що визначає ціну на срібло та як в нього інвестувати

Джерело: Reuters.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
НКЦПФР дозволила Inzhur обʼєднати свої 5 фондів в один 01.09.2025

НКЦПФР дозволила Inzhur обʼєднати свої 5 фондів в один
Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає 01.09.2025

Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає
На ринки чекає катастрофічний обвал — стратег The Technical Traders 28.08.2025

На ринки чекає катастрофічний обвал — стратег The Technical Traders
Один з активів Кійосакі злетів у ціні 26.08.2025

Один з активів Кійосакі злетів у ціні
НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів 26.08.2025

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів
Криптоактиви Fidelity зросли на $5 млрд у 2025: яких монет найбільше 25.08.2025

Криптоактиви Fidelity зросли на $5 млрд у 2025: яких монет найбільше
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

На порталі Дія запустили ШІ-асистента

 Сьогодні  20:00

Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду

 Сьогодні  19:20

Скільки коштів потрібно на відновлення України — Гетманцев

 Сьогодні  18:30

ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків

 Сьогодні  17:30

У застосунку «Мрія» зʼявляться нові функції

 Сьогодні  16:30

Як зміниться ціна Dogecoin і Shiba Inu у вересні – прогноз

 Сьогодні  14:30

Mastercard стане офіційним партнером команди McLaren Formula 1

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.