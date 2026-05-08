В Україні можуть з’явитися земельні облігації

Фонд державного майна розглядає можливість запуску нового фінансового інструменту — облігацій, забезпечених майбутніми доходами від суборенди державних земель

Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Йдеться про землі, які держава вже передала або планує передати в довгострокову суборенду через відкриті аукціони. За словами Наталухи, Фонд хоче прив’язати ці активи до державних облігацій, використовуючи прогнозований прибуток від оренди як основу для випуску цінних паперів.

«У нас є ідея, як прив’язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації», — зазначив він.

Голова ФДМУ пояснив, що договори суборенди укладаються на тривалий період — до 14 років і більше. Саме тому надходження від оренди є стабільними та можуть стати базою для надійного інвестиційного інструменту.

За оцінками Фонду, за нинішньої ринкової ставки близько $20 000 за гектар на рік потенційний дохід держави від земельного банку може досягати $16 млрд щороку.

У ФДМУ вважають, що випуск облігацій дозволить залучити ці кошти швидше, не очікуючи поступових щорічних виплат від оренди. Водночас деталей щодо подальшого використання залучених коштів Наталуха поки не розкрив.

«Поки що подробиці — не для преси», — сказав він.

Для ефективної роботи такого механізму, за словами очільника Фонду, необхідно передати в прозору оренду якомога більший обсяг державних земель.

Аукціони з оренди державних земель в Україні проводять із осені 2024 року. За даними ринку, вони вже забезпечують державі вищі доходи порівняно з приватними власниками паїв.

Поява Державного земельного банку також вплинула на зростання ставок оренди. Наразі мінімальна вартість оренди становить $12 000–14 000 за гектар, а в окремих випадках сягає $18 000–20 000.

За останній рік оренда землі в Україні подорожчала на 13%, а ціна гектара зросла у 1,5 раза. Серед причин — скорочення орних площ через війну та кліматичні зміни, а також посилення конкуренції між агрокомпаніями за землю та пайовиків.

