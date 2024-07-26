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Над Україною очікується зорепад: коли і де можна побачити

26.07.2024 20:30
Дарія Шуть
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Вже найближчими днями відбудеться метеорний дощ, який буде видно і в небі над Україною

Зорепад

Фото: unsplash.com

Наближається метеорний потік Гамма Драконіди, під час якого буде видно політ метеорів, або як їх називають в народі «зірок, що падають».

Прогнозується, що зорепад розпочнеться в ніч із 27 на 28 липня о 23:00. Дивитися потрібно у північно-західний напрямок. Астрологічне явище буде видно, поки у небо не зійде яскравий Місяць.

«Метеори летітимуть із сузір’я Дракона, що знаходиться над Великим Ковшем. Цей зорепад не надто потужний, але кілька яскравих падаючих зір побачити можна», — зазначає експерт.

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Нагадаємо, вчені дізналися, що Місяць віддаляється від Землі щороку. Це впливає на тривалість дня на нашій планеті і триває вже мільйони років.

Місячний цикл — одна з констант нічного неба, але насправді все не так, як здається. Вчені виявили, що Місяць віддаляється від Землі, і це змінює все, що ми думали і знаємо про стосунки нашої планети з її єдиним природним супутником.

Він також має цілком реальний вплив на тривалість дня на нашій планеті, хоча й неймовірно повільно. Віддаляючись від Землі протягом мільйонів років, Місяць одночасно збільшує середню тривалість дня.

Також ми писали, що рідкісні вибухи на Сонці, які стаються раз на тисячу років, та слабке магнітне поле смертельно небезпечні для нашої планети.

Ці події відомі як протонні шторми, які виникають на планети, коли із Сонця під час вибуху виривається потужний потік протонів. Дослідження вчених свідчить, що приблизно кожні 1000 років на Землі виникають сильні протонні шторми. Вони можуть сильно пошкодити озоновий шар і викликати значне збільшення рівня ультрафіолетового випромінювання на поверхні планети.

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Джерело: Universe Space Tech

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніКосмос
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