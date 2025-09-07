Над Україною зійде «кривавий місяць»: коли і де можна побачити

У ніч із 7 на 8 вересня небосхил прикрасить рідкісне явище — повне місячне затемнення, яке вже охрестили головним астрономічним шоу року. У цей час супутник Землі сяятиме насиченим червоним кольором, що і посприяло його назві «кривавий місяць»

Це затемнення стане найдовшим у 2025 році: його повна фаза триватиме близько 82 хвилин, а вся подія розтягнеться більш ніж на три з половиною години. Для українців вона настане 7 вересня з 20:30 і триватиме до 21:52 за київським часом.

Астрономи зазначають, що побачити явище зможуть близько 85% населення планети, що робить його одним із наймасовіших за останні роки.

Найяскравіше «кривавий місяць» буде видно в Азії та Західній Австралії. У Європі та Африці затемнення почнеться ще до сходу Місяця, тож глядачі пропустять перші хвилини, але все ж зможуть спостерігати найефектнішу фазу затемнення. Для Америки цього разу видовища не буде — там супутник перебуватиме за горизонтом.

Неймовірне забарвлення пояснюється атмосферним заломленням: сонячні промені огинають Землю, проходять крізь її атмосферу і «фарбують» Місяць у червоні тони, тоді як синє світло розсіюється. У різних культурах «кривавий місяць» сприймався як містичний знак. Воїни у стародавньому Китаї вірили, що це передвісник битви, а у середньовічній Європі люди лякалися можливих бід та катастроф. Сьогодні ж це радше символ романтики та загадковості, а також улюблений сюжет астрофотографів.

Спостерігати за затемненням можна неозброєним оком — жодних фільтрів чи захисних окулярів не потрібно. Щоб побачити явище у всій красі, варто вибрати темне місце, подалі від міських вогнів. За допомогою бінокля чи телескопа можна роздивитися, як саме знайомі кратери Місяця виглядають у незвичному червоному сяйві.

Астрономи радять не зволікати: це останнє повне місячне затемнення року. Наступне подібне шоу людство зможе побачити лише через кілька років. Для тих, хто залишиться вдома, обсерваторії світу готують онлайн-трансляції — «кривавий місяць» можна буде побачити наживо на екрані.

Унікальні явища завжди нагадують, наскільки динамічним є наше небо. «Кривавий місяць» вересня стане нагодою не лише для наукових спостережень, а й для того, щоб зупинитися на мить і відчути велич космосу.

За матеріалами: nytimes.com, space.com, life.pravda.com.ua.