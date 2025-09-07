close-btn
PaySpaceMagazine

Над Україною зійде «кривавий місяць»: коли і де можна побачити

07.09.2025 11:30
Микола Деркач

У ніч із 7 на 8 вересня небосхил прикрасить рідкісне явище — повне місячне затемнення, яке вже охрестили головним астрономічним шоу року. У цей час супутник Землі сяятиме насиченим червоним кольором, що і посприяло його назві «кривавий місяць»

Над Україною зійде «кривавий місяць»: коли і де можна побачити

Фото: chatgpt.com

Це затемнення стане найдовшим у 2025 році: його повна фаза триватиме близько 82 хвилин, а вся подія розтягнеться більш ніж на три з половиною години. Для українців вона настане 7 вересня з 20:30 і триватиме до 21:52 за київським часом.

Астрономи зазначають, що побачити явище зможуть близько 85% населення планети, що робить його одним із наймасовіших за останні роки.

Найяскравіше «кривавий місяць» буде видно в Азії та Західній Австралії. У Європі та Африці затемнення почнеться ще до сходу Місяця, тож глядачі пропустять перші хвилини, але все ж зможуть спостерігати найефектнішу фазу затемнення. Для Америки цього разу видовища не буде — там супутник перебуватиме за горизонтом.

Неймовірне забарвлення пояснюється атмосферним заломленням: сонячні промені огинають Землю, проходять крізь її атмосферу і «фарбують» Місяць у червоні тони, тоді як синє світло розсіюється. У різних культурах «кривавий місяць» сприймався як містичний знак. Воїни у стародавньому Китаї вірили, що це передвісник битви, а у середньовічній Європі люди лякалися можливих бід та катастроф. Сьогодні ж це радше символ романтики та загадковості, а також улюблений сюжет астрофотографів.

Читайте також: Найбільший марсіанський метеорит продали на аукціоні за $5,3 млн

Спостерігати за затемненням можна неозброєним оком — жодних фільтрів чи захисних окулярів не потрібно. Щоб побачити явище у всій красі, варто вибрати темне місце, подалі від міських вогнів. За допомогою бінокля чи телескопа можна роздивитися, як саме знайомі кратери Місяця виглядають у незвичному червоному сяйві.

Астрономи радять не зволікати: це останнє повне місячне затемнення року. Наступне подібне шоу людство зможе побачити лише через кілька років. Для тих, хто залишиться вдома, обсерваторії світу готують онлайн-трансляції — «кривавий місяць» можна буде побачити наживо на екрані.

Унікальні явища завжди нагадують, наскільки динамічним є наше небо. «Кривавий місяць» вересня стане нагодою не лише для наукових спостережень, а й для того, щоб зупинитися на мить і відчути велич космосу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Вчені висунули гіпотезу, яка спростовує теорію великого вибуху

Учені виявили ознаки життя на далекій планеті

За матеріалами: nytimes.com, space.com, life.pravda.com.ua.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці 03.09.2025

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці
Потужна магнітна буря накриє Землю вже завтра — науковці 01.09.2025

Потужна магнітна буря накриє Землю вже завтра — науковці
Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище 21.08.2025

Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище
Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня 17.08.2025

Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня
Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня 13.08.2025

Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня
Магнітні бурі ослабли, та чи надовго: прогноз на кінець липня 23.07.2025

Магнітні бурі ослабли, та чи надовго: прогноз на кінець липня
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  16:00

3 фінансові експерти, які підтримують криптовалюти — і 3, які їх критикують

 Сьогодні  13:00

Чи вже запізно купувати Біткоїн — думки експертів

 Сьогодні  11:30

Над Україною зійде «кривавий місяць»: коли і де можна побачити

 Сьогодні  10:00

Чатботи стали вдвічі частіше брехати та провокують психічні розлади

 06.09.2025  16:00

OpenAI створить платформу для пошуку роботи на базі ШІ

 06.09.2025  14:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в криптовалюту Трампа у січні

 06.09.2025  11:30

Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 — Федоров

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.