Ще одна планета нашої Сонячної системи може бути придатною для життя

Група вчених вважає, що Венера — найгарячіша планета в нашій Сонячній системі — може мати потенціал для існування життя

Наша сусідня планета має дуже щільну атмосферу, яка приблизно на 95% складається з вуглекислого газу. Через це там надзвичайно висока температура. На поверхні вона може сягати 464 °C, а атмосферний тиск приблизно у 92 рази більший, ніж на Землі на рівні моря. Це робить Венеру далеко не ідеальним місцем для пошуку ознак життя. Однак вчені вважають, що не варто так швидко відкидати цю планету.

Команда дослідників із Массачусетського технологічного інституту вже багато років вивчає, чи можуть у атмосфері Венери існувати базові складові життя. У верхніх шарах температура значно м’якша — приблизно від 0 до 50 °C. Це найсприятливіші умови на планеті.

Вчені знайшли молекулу, яка може підтримувати життя на Венері

Науковці опублікували нове дослідження в журналі Molecules. У його рамках вони шукали складні молекулярні структури, здатні витримувати руйнування в сірчаній кислоті. Зокрема, вони перевіряли, чи може структура циклопентану замінити дезоксирибозу — компонент, який формує основу ДНК.

Пояснюючи свій підхід, вчені зазначили, що життя потребує набагато складніших молекулярних структур, особливо складних полімерів, щоб виконувати біологічні функції. Вони додали, що полімери, схожі за функціями і структурою на РНК та ДНК, необхідні для будь-якої форми життя. Тому пошук таких полімерів, які не руйнуються в концентрованій сірчаній кислоті, є важливим кроком для вивчення можливості життя в подібних умовах.

Вчені виявили, що циклопентан може замінювати дезоксирибозу в деяких нуклеїнових кислотах. На їхню думку, це відкриття є аргументом на користь відправлення дослідницької місії на Венеру. Також це доповнює попередні результати 2020 року, коли в хмарах Венери було виявлено фосфін — можливий біомаркер анаеробного життя на Землі.

Протягом років дослідники поступово формували уявлення про те, яким могло б бути мікробне життя на Венері.

Автори підсумували: хоча складна органічна хімія ще не означає наявність життя, її присутність у планетарному середовищі є необхідною передумовою для його можливого існування.

За матеріалами wionews.com.