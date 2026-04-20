Темної матерії не існує: вчені оскаржили базові теорії існування Всесвіту

Нове дослідження стверджує, що темної матерії у Всесвіті не існує, а його вік становить близько 27 млрд років

Нове дослідження кидає виклик усталеним уявленням про космос, пропонуючи модель, яка не потребує ні темної матерії, ні темної енергії — двох концепцій, що домінували в сучасній космології протягом десятиліть. Раніше вважалося, що Всесвіт складається зі звичайної матерії та двох невидимих компонентів — темної матерії й темної енергії.

Автором дослідження є Раджендра Гупта, професор фізики Університету Оттави. Він запропонував модель, яка намагається пояснити Всесвіт без цих двох складових. За його словами, звичні припущення можуть стримувати науковий прогрес.

«Результати дослідження підтверджують, що наша попередня робота («Спостереження раннього Всесвіту за допомогою JWST та космологія ΛCDM») щодо віку Всесвіту у 26,7 млрд років дозволила нам дійти висновку, що для існування Всесвіту не потрібна темна матерія», — пояснив Гупта.

У своїй моделі дослідник поєднав дві ідеї: коварацію констант зв’язку (CCC) та концепцію «втомленого світла» (TL). Концепція CCC ставить під сумнів сталість фундаментальних констант — наприклад, сили взаємодій або швидкості світла — припускаючи, що вони можуть змінюватися з часом або залежно від простору. Це може суттєво змінити розуміння еволюції Всесвіту.

Теорія «втомленого світла» пропонує альтернативне пояснення червоного зміщення. Вона передбачає, що світло від далеких галактик втрачає енергію під час руху, через що зміщується в червону частину спектра, а не лише через розширення Всесвіту. Разом підхід CCC+TL намагається пояснити спостережувані космічні сигнали.

Читайте також: Ще одна планета нашої Сонячної системи може бути придатною для життя

Чи існує темна матерія

Концепція темної матерії виникла не лише з теорії, а й через спостереження. У 1930-х роках астроном Фріц Цвікі помітив, що скупчення галактик рухаються так, що це не можна пояснити лише видимою масою. Пізніше було встановлено, що краї галактик обертаються швидше, ніж очікувалося, що вказує на наявність додаткової, невидимої гравітації.

Додаткові докази дає ефект гравітаційного лінзування, який також свідчить про існування більшої маси, ніж можна безпосередньо спостерігати.

Згідно зі стандартною космологічною моделлю, темна матерія становить близько 27% Всесвіту, тоді як звичайна матерія — менш ніж 5%. Решта припадає на темну енергію — гіпотетичну силу, яка, як вважається, відповідає за прискорене розширення Всесвіту. У цій моделі вік Всесвіту оцінюється приблизно у 13,8 млрд років.

Червоне зміщення та космічні спостереження

Ключовим елементом дослідження є червоне зміщення — явище, за якого світло розтягується до довших хвиль під час руху.

Аналіз порівнює розподіл галактик при низьких значеннях червоного зміщення з даними про ранній Всесвіт при високих значеннях. Автор стверджує, що ці спостереження можна пояснити за допомогою моделі CCC+TL без необхідності враховувати темну матерію.

«Існує кілька наукових робіт, які ставлять під сумнів існування темної матерії, але, наскільки мені відомо, моя є першою, що заперечує її космологічне існування, водночас узгоджуючись із ключовими космологічними спостереженнями, які ми вже встигли підтвердити», — підсумував Гупта.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Астероїд наблизиться до Землі ближче за Місяць: чи загрожує це планеті

Фізики змусили метал існувати у двох місцях одночасно

Суперкомп’ютер NASA назвав дату, коли зникне життя на Землі

За матеріалами wionews.com.