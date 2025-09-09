close-btn
Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації

09.09.2025 17:10
Ольга Деркач

8 вересня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних

Фото: freepik.com

Вони передбачають нові можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій та у сфері оборонно-промислового комплексу

Основні зміни:

  • бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств, які зареєстровані та провадять діяльність на територіях, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією. Перелік затверджується Мінрозвитку;
  • у зв’язку з ліквідацією Мінстратегпрому функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їх працівників покладено на Міністерство оборони.

Бізнес, що продовжує працювати на прифронтових територіях та забезпечує базові потреби регіонів, отримає можливість зберегти працівників. За попередніми оцінками, економічний ефект від такого підходу може перевищити 2 млрд грн на рік завдяки збереженню виробництва та стабільним податковим надходженням.

Цікаве по темі: На порталі Дія запустили бронювання 100% працівників для деяких підприємств

Запроваджені зміни спрямовані на підтримку сталого функціонування підприємств у прифронтових регіонах, забезпечення роботи оборонно-промислового комплексу та збереження робочих місць, необхідних для обороноздатності та життєзабезпечення населення.

«Ці зміни дозволяють гнучко реагувати на виклики війни. Вони створюють умови для безперервної роботи критично важливих підприємств і підприємств ОПК навіть у найскладніших умовах, що напряму впливає на нашу обороноздатність», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Порядок бронювання залишається незмінним:

  • підприємство має бути визнане критично важливим за поданням уповноваженого органу;
  • заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія;
  • формування та подання списків для бронювання здійснює підприємство самостійно.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Рубрики: Війна з РосієюЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
