Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації

8 вересня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних

Вони передбачають нові можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій та у сфері оборонно-промислового комплексу

Основні зміни:

бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств, які зареєстровані та провадять діяльність на територіях, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією. Перелік затверджується Мінрозвитку;

у зв’язку з ліквідацією Мінстратегпрому функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їх працівників покладено на Міністерство оборони.

Бізнес, що продовжує працювати на прифронтових територіях та забезпечує базові потреби регіонів, отримає можливість зберегти працівників. За попередніми оцінками, економічний ефект від такого підходу може перевищити 2 млрд грн на рік завдяки збереженню виробництва та стабільним податковим надходженням.

Запроваджені зміни спрямовані на підтримку сталого функціонування підприємств у прифронтових регіонах, забезпечення роботи оборонно-промислового комплексу та збереження робочих місць, необхідних для обороноздатності та життєзабезпечення населення.

«Ці зміни дозволяють гнучко реагувати на виклики війни. Вони створюють умови для безперервної роботи критично важливих підприємств і підприємств ОПК навіть у найскладніших умовах, що напряму впливає на нашу обороноздатність», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Порядок бронювання залишається незмінним:

підприємство має бути визнане критично важливим за поданням уповноваженого органу;

заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія;

формування та подання списків для бронювання здійснює підприємство самостійно.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.