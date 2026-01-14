Верховна Рада скасувала Житловий кодекс

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому закон про основні засади житлової політики (№12377). Документ скасовує Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду. «За» проголосували 250 народних депутатів. Новий закон має запустити реформу житлової сфери та переорієнтувати її з радянської моделі на європейські підходи

Однією з ключових новацій стане створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Вона має зібрати в одному місці дані про весь житловий фонд, черги на отримання підтримки, доступні програми, а також тарифи на комунальні послуги.

Держава також змінює принцип підтримки громадян: замість практики «безоплатних квартир» пропонуються фінансово-кредитні інструменти. Йдеться про пільгові довгострокові кредити, фінансовий лізинг та оренду з правом викупу. Окремо вводиться поняття соціального житла для вразливих груп населення — з доступною орендною платою, розмір якої залежатиме від доходів сім’ї.

Службове житло для військовослужбовців, поліцейських та інших категорій, визначених урядом, надаватиметься лише на тимчасовій основі. Його не можна буде приватизувати, проживання буде можливим тільки на період виконання службових обов’язків за пільговою орендною ставкою, а після припинення трудових відносин таке житло потрібно буде звільнити.

Цікаве по темі: Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев

Для розвитку будівництва громади зможуть формувати спеціальні револьверні фонди: кошти, отримані від оренди або викупу майна, повертатимуться до фонду й спрямовуватимуться на нові житлові проєкти.

Окремою нормою закон фіксує право громадян на компенсацію за житло, знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії. Також прописані механізми комплексної реновації застарілого житлового фонду — від нового будівництва на місці демонтованих будинків до реконструкції, реставрації та капремонту, а також термомодернізації чи оновлення інженерних мереж.

Голова комітету з питань містобудування Олена Шуляк наголосила, що ухвалений законопроєкт має рамковий характер. За її словами, для повноцінного запуску реформи знадобиться пакет додаткових рішень: ухвалення спеціальних законів, внесення змін до чинного законодавства, зокрема до Податкового кодексу, а також підготовка низки нормативно-правових актів.

Першим у цьому переліку має стати закон про фонд соціального житла. Верховна Рада планує розглянути його у 2026 році, адже це одна з умов отримання європейської макрофінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям

Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами

У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

Джерело: LIGA.net.