Чому банки стали ретельніше перевіряти рахунки та як забезпечити собі бездоганну фінансову репутацію

Олександра Нікітіна

Підприємиця, адвокат, громадська діячка

З 1 жовтня Національний банк України на пів року встановлює ліміт для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (так звані P2P перекази). Це ще один із заходів фінансового моніторингу, які мають вивести економіку з тіні та забезпечити прозорість доходів українців.

Практика ретельної перевірки клієнтів поширена у світі, адже за даними ООН на відмивання грошей припадає від 2 до 5% світового ВВП (від близько $800 млрд до $2 трлн).

Що ж передбачає фінансовий моніторинг та як подбати про власну фінансову репутацію — давайте розбиратися.

Банківська перевірка рахунків фізосіб: кого стосується і як її проводять

Фактично, кожен клієнт банку регулярно проходить перевірку. Однак особливу увагу привертають:

Нові клієнти, які відкривають рахунок. Клієнти, які здійснюють незвичні або великі операції. Особи, чия фінансова поведінка різко змінилася.

Наприклад, ви — державний службовець із фіксованою щомісячною заробітною платнею, і раптом на ваш рахунок надходить мільйон гривень. Для банку це однозначний сигнал для того, щоб перевірити джерело надходження такої суми.

Або ж людина, яка все життя отримувала соцвиплати, раптом вирішує купити високоризикові цінні папери на півмільйона гривень. У банку неодмінно виникне питання: чи дійсно це її рішення, і звідки кошти?

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Отже, процес перевірки включає такі основні етапи:

ідентифікацію клієнта (хто ви і чим займаєтесь);

моніторинг операцій (чи відповідають вони вашому звичному фінансовому профілю);

періодичне оновлення інформації про клієнта;

перевірку джерел походження коштів (особливо для великих сум від 400 000 гривень).

Як це працює в європейських банках?

Знати про свого клієнта та його статки прагнуть не лише українські банки. У Європі процес моніторингу налаштований доволі суворо, а причиною відмови відкриття рахунку може слугувати навіть суперечлива інформація про вас в Інтернеті.

Перевірка побудована на процедурах KYC (Know Your Customer) та AML (Anti-Money Laundering) та включає ідентифікацію нового клієнта, збір особистих даних (паспорт, підтвердження місця проживання та роботи тощо), які зможуть підтвердити підстави перебування в країні та джерела прибутку. Після цього банк оцінює ризики, пов’язані з кожним клієнтом, і здійснює подальший моніторинг під час усієї співпраці. При цьому, іноді навіть сумнівна негативна інформація в Інтернеті про вас чи, наприклад, тезку, може стати підставою розірвання співпраці. Особливий ризик це становить для власників бізнесів. Наприклад, якщо про них пишуть замовні статті в «жовтій пресі». Тоді підставою для розблокування рахунку може стати позов до суду на медіа.

Окремі труднощі можуть виникнути, якщо ви збираєтеся внести на рахунок іноземного банку суму понад 10 000 євро без документального підтвердження її походження. У такому випадку вам можуть відмовити у відкритті або навіть закрити вже наявний рахунок.

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Як убезпечити свої рахунки від незапланованих банківських перевірок

У підсумку, щоб у банку не виникало питань до ваших рахунків, важливо дотримуватись кількох ключових принципів.

По-перше, усі кошти повинні мати законне джерело надходження (від трудової, підприємницької або інвестиційної діяльності, або ж вам їх подарували чи передали в спадок). При цьому, дохід був задекларований та оподаткований.

Банки завжди перевіряють документи та банківські виписки, щоб простежити рух коштів. Аргументи про “накопичення” від осіб, які не мали офіційного доходу, навряд спрацюють. Тіньові доходи або “конвертні” зарплати також потрапляють під підозру, адже їх неможливо підтвердити належними документами.

Одним словом, запорука бездоганної фінансової репутації — «білий» задекларований дохід, який гарантує вам безперешкодну взаємодію з банківськими установами і внутрішній спокій щодо доступу до власних фінансів.

А тим читачам, які збираються здійснювати нетипові операції на значні суми, раджу переглянути свою фінансову історію та належним чином підкріпити її документами, які містили б відповіді про джерело надходження (а не лише місце зберігання та рух) коштів. Зокрема, перед здійсненням будь-якої нетипової транзакції спочатку актуалізуйте особисті дані в анкеті (збільшіть ліміти, додайте типи видаткових операцій тощо), узгодьте здійснення такої операції (та документів, що її супроводжують) з персональним менеджером і лише після цього дійте.

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