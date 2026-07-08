Деякі українці отримають грошову допомогу в серпні 2026

У серпні окремі категорії українців отримають разову грошову допомогу: Кабмін затвердив розміри виплат

Кабінет Міністрів України визначив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2026 році, яку отримають ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та інші пільгові категорії громадян.

Відповідне рішення уряд ухвалив постановою №602 від 13 травня 2026 року.

Разова допомога має бути виплачена до 24 серпня 2026 року відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Які суми допомоги виплатять

Найбільші виплати передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І група — 3100 грн ;

— ; ІІ група — 2900 грн ;

— ; ІІІ група — 2700 грн.

Також 3100 грн отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Хто отримає по 650 грн

Разову допомогу в розмірі 650 грн призначено:

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися повторно;

одному з подружжя померлого учасника війни, якщо він або вона не вступили в новий шлюб;

окремим категоріям вдів і вдівців жертв нацистських переслідувань.

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Кому виплатять по 450 грн

Допомогу в розмірі 450 грн отримають:

учасники війни;

колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання;

особи, яких під час Другої світової війни примусово вивезли на роботи;

інші категорії громадян, які постраждали від нацистських переслідувань.

У Кабміні зазначають, що такі виплати є частиною державної підтримки ветеранів, родин полеглих військовослужбовців та інших громадян, які постраждали внаслідок війни й нацистських переслідувань. Кошти виплачуватимуть Пенсійний фонд України та інші уповноважені органи відповідно до чинного порядку.

Редакція PSM звертає увагу, що ця допомога є разовою і виплачується окремо від щомісячної пенсії чи інших соціальних виплат. Якщо громадянин належить до однієї з визначених законом категорій, звертатися за перерахунком пенсії не потрібно — виплата здійснюється у порядку, встановленому урядом.

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