Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт

03.09.2025 18:00
Микола Деркач

За оперативними даними, у січні-серпні видатки загального фонду державного бюджету становили 2,5 трлн гривень. А власні доходи — 1,45 трлн гривень

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, найбільшою статтею видатків залишається національна безпека і оборона — 62,8% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 1,6 трлн грн, які повністю забезпечуються власними ресурсами (доходи + ОВДП).

На що ще спрямовувалась видаткова частина бюджету в перші 8 місяців року:

  • 255,9 млрд грн — соціальний захист і підтримка ветеранів, зокрема, трансферт Пенсійному фонду для виплати окремих видів пенсій (154,7 млрд грн), підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини (43,2 млрд грн), виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг (27 млрд грн), та інше. У цю суму не враховані видатки на ПІПи (публічні інвестиційні проєкти);
  • 233,3 млрд грн — обслуговування державного боргу;
  • 110,2 млрд грн — програма медичних гарантій;
  • 68,2 млрд грн — зарплата вчителів у школах (освітня субвенція);
  • 25,1 млрд грн — підтримка бізнесу;
  • 24,7 млрд грн — реалізація публічних інвестиційних проектів (ПІПів), зокрема, у сфері освіти (9,2 млрд грн).

Цікаве по темі: НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів

«Тут варто прокоментувати значні видатки на обслуговування держборгу. У ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд) говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій», — пояснює Роксолана Підласа.

Раніше ми писали, що у серпні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 43,6 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Із загального обсягу 27,3 млрд грн припало на гривневі папери із середньозваженою дохідністю 15,76% річних, а $395 млн — на валютні облігації із середньозваженою дохідністю 4,14% річних.

