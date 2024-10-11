Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют. Випуск № 1 — жовтень 2024 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та створення прогнозу курсу гривні щодо ключових валют. Розглянуто поточні умови, ключові фактори впливу та можливі сценарії розвитку подій

Аналіз поточної ситуації

Останніми місяцями національна валюта України продовжує зазнавати плавної контрольованої девальвації. Це явище пояснюється кількома стратегічними цілями, яких намагаються досягти уряд та НБУ: підтримка бюджету, збільшення доходів від номінованих у валютах митних зборів для компенсації бюджетного дефіциту та сприяння аграрному експорту.

Поступова девальвація в межах заявленої Нацбанком «керованої гнучкості курсу» дає змогу економіці та бізнесу плавно адаптуватись до нових умов без різких курсових стрибків, що також дозволяє уникати чи хоча б згладжувати ажіотажну скупку валюти населенням через інформаційний психологічний тиск.

У населення та бізнесу в Україні сформувався більш високий поріг чутливості до інформації про плавний девальваційний дрейф гривні. У пунктах обміну валют вже не спостерігається черг після появи чергової порції крикливих заголовків.

У глобальному вимірі Близький Схід став постачальником новин, котрі сприяють нервозності на валютних і сировинних ринках, а також робить внесок у коливання цін на так звані захисні активи у вигляді дорогоцінних металів, що створює певну турбулентність та ускладнює прогнозування поведінки ключових валют на основі фундаментальних економічних чинників. Владу над глобальним валютним ринком тимчасово захопив нераціональний градус страху.

Прогноз курсу долара

Як ми і прогнозували в попередньому огляді, з третьої декади вересня і до початку жовтня курс долара США знизився з 41,7–41,2 грн/$ до 41,5–41,11 грн/$ і протягом першої декади жовтня коливається ближче до нижньої межі, демонструючи певну стабільність.

Спреди між курсами купівлі та продажу долара також залишаються стабільними, хоча спостерігається плавне статистично незначуще збільшення вартості продажу валюти операторами фінансового ринку. Динаміка та значення спреду між купівлею/продажем та офіційним курсом НБУ свідчить про поступове зростання вартісної різниці американської валюти, але без стрибкоподібних змін.

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У короткостроковому періоді ми очікуємо, що курс гривні залишатиметься відносно стабільним, із незначними коливаннями в межах 41–42 грн/$. Якщо збережуться поточні макроекономічні умови й обсяги міжнародної допомоги, то баланс курсу долара на валютному ринку протягом певного часу зможе триматися на поточному рівні.

Ключовими факторами впливу в середньостроковому періоді до пів року залишається політика ФРС щодо ставок, а серед внутрішніх українських факторів — затвердження держбюджету-2025 із середньорічним курсом на рівні 45 грн/$, що припускає його коливання протягом наступного року в межах 44–46 грн/$. На кінець поточного року можна очікувати курс до 43 грн/$.

Далі представники економічного блоку уряду та НБУ шукатимуть оптимальний баланс в умовах зростання осінньо-зимового імпорту енергоресурсів та енергоносіїв і продовження активного циклу продовольчого експорту. Восени та взимку курсовий баланс має запобігати зростанню вартості енергетичної складової в роботі економіки та витратах бізнесу і домогосподарств, але при цьому дозволити отримати прибутки агроекспортерам. Це стане завданням із зірочкою для економічної влади України. Треба досягти протилежних цілей без глибокого курсового зриву в будь-який бік, що може стати потужним тригером для запуску психологічного тиску на валютний ринок, а це вимагатиме агресивного адміністративного чи квазіадміністративного втручання держави.

Прогноз курсу євро

Як ми і прогнозували, євро здійснив курсовий стрибок, який завершився у третій декаді вересня на позначках 46,58–45,97 грн/€ і вже у першій декаді жовтня демонструє спадний тренд до значень 46–45,46 грн/€.

Щодо спредів по євро: спостерігається розширення між курсами купівлі та продажу, при цьому курс продажу євровалюти поступово віддаляється в бік підвищення від курсу НБУ, тоді як середній курс купівлі євро операторами фінансового ринку тримається ближче до офіційного курсу Нацбанку, що демонструє лише прагнення операторів заробити на продажу євро, але не є відображенням фундаментальних драйверів курсу цієї валюти.

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Короткостроковий прогноз: курсове ралі в євро, за нашою оцінкою, може тимчасово призупинитися, а курс коливатиметься близько до поточних рівнів. Однак слід пильно стежити за економічними новинами з ЄС — за індикаторами європейської економіки та дій або заяв ЄЦБ, які можуть стати драйверами зміни курсу або підтримувати поточний стан євро.

Середньостроковий прогноз: у піврічному горизонті євро все ще має потенціал для зростання до 47–48 грн/€, хоча повністю залежить від дій чи заяв ЄЦБ та грошово-кредитної політики в єврозоні.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Ми рекомендуємо завершити цикл короткострокових інвестицій у долар США чи євро через тимчасову відносну стабілізацію курсу та навіть імовірне тимчасове зміцнення курсу гривні.

Як альтернативу доходам за рахунок курсових різниць у короткостроковому періоді можна розглянути пасивний валютний дохід із мінімальними ризиками, який можуть забезпечити інструменти з фіксованою дохідністю, такі як валютні облігації чи валютні депозити, не зв’язуючи інвестиційний ресурс на довгий період і підтримуючи його ліквідність для можливості оперативного перегляду стратегії.

Кваліфікованим інвесторам з агресивною інвестиційною стратегією та апетитом до ризику можна порадити інвестувати кошти в сезонний бізнес або види діяльності з відносно сталим високим рівнем дохідності. В ідеалі – без конвертації в гривню зі збереженням поточної валюти накопичень або заощаджень.

Для середньо- та довгострокових інвестицій чи заощаджень ми зберігаємо рекомендацію продовжити поповнювати свій портфель валютами.

Цей матеріал підготовлений аналітиками компанії та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація щодо дій.

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Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.

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