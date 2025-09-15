Скільки грошей ФГВФО виплатив вкладникам банків у серпні

Протягом серпня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,8 млн грн гарантованого відшкодування

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування становила майже 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.

«Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 серпня 2025 року кошти Фонду становили 45,85 млрд грн», — йдеться у пресрелізі Фонду.

Довідково: починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

«Нагадуємо, що гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків», — додали у пресслужбі.

Читайте також: Як зміняться доходи за депозитами в Україні: прогноз банкіра

Раніше ми писали, що станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 482,6 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2025 року:

вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).

Також нещодавно експерти Фонду розповідали про те, за якими принципами українці обирають банки у 2025. Зокрема, майже для третини українців, які користуються фінансовими послугами, наявність гарантії за вкладами є одним із визначальних критеріїв при виборі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу