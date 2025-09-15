close-btn
Скільки грошей ФГВФО виплатив вкладникам банків у серпні

15.09.2025 14:30
Микола Деркач

Протягом серпня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,8 млн грн гарантованого відшкодування

Скільки грошей ФГВФО виплатив вкладникам банків у серпні

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування становила майже 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.

«Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 серпня 2025 року кошти Фонду становили 45,85 млрд грн», — йдеться у пресрелізі Фонду.

Скільки грошей ФГВФО виплатив вкладникам банків у серпні

Фото: fg.gov.ua

Довідково: починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

«Нагадуємо, що гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків», — додали у пресслужбі.

Читайте також: Як зміняться доходи за депозитами в Україні: прогноз банкіра

Раніше ми писали, що станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 482,6 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).

Також нещодавно експерти Фонду розповідали про те, за якими принципами українці обирають банки у 2025. Зокрема, майже для третини українців, які користуються фінансовими послугами, наявність гарантії за вкладами є одним із визначальних критеріїв при виборі.

