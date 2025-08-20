close-btn
Восени пальне в Україні може суттєво подорожчати

20.08.2025 14:50
Микола Деркач

Українським водіям варто готуватися до можливого зростання цін на заправках. За прогнозами експертів, вже у жовтні 2025 року бензин і дизель подорожчають щонайменше на 3-5 грн за літр

Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Autodosug.

Головна причина — запуск другого етапу європейської системи вуглецевого регулювання ETS-2, яка охоплює транспортний сектор. Вона зобов’язує імпортерів пального купувати квоти на викиди CO₂. Оскільки значна частина нафтопродуктів надходить в Україну з ЄС, додаткові витрати ляжуть на кінцеву ціну пального.

Орієнтовні ціни з 1 жовтня:

  • бензин — 72–75 грн/л;
  • дизель — 70–73 грн/л.

Додатковим фактором тиску є світові котирування: нафта Brent за два місяці подорожчала на 12%, а прогнози обіцяють зростання до 90–95 $/барель. Впливає і нестабільний курс гривні, що підвищує вартість імпортних енергоносіїв.

Наслідки для водіїв і бізнесу

  • Для пересічного автовласника це означатиме +500–700 грн щомісячних витрат при середньому пробігу.
  • Бізнес, особливо транспортний і логістичний, відчує ще сильніший удар — собівартість перевезень зросте, а разом із нею й тарифи на доставку. Це може відобразитися і на цінах у магазинах.

Чи є вихід?

Аналітики вважають, що уряду варто розглянути компенсаторні механізми: зниження акцизів або тимчасове зменшення ПДВ на паливо. Водночас такі рішення потребують узгодження з міжнародними партнерами та можуть зменшити надходження до бюджету.

Експерти радять водіям уважно стежити за цінами найближчими тижнями. Якщо вартість нафти стабілізується, подорожчання може бути меншим. Втім, ймовірність здешевлення пального називають мінімальною.

